В Салтовском районе Харькова в результате российской атаки пострадали пять человек. Российский беспилотник нанес удар по району; информацию о пострадавших подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Удар пришелся на Салтовский район города. В результате атаки пять человек получили травмы. На данный момент известно о пяти пострадавших. Других подробностей об их состоянии, характере травм и обстоятельствах удара глава ОВА в своём сообщении не привёл.

Информация о последствиях атаки уточняется. Об этом Олег Синегубов сообщил в своём Telegram-канале 19 ноября.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска наносили удары по восьми населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских атак пострадали 23 человека.

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