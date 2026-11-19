俄罗斯针对欧洲各国所采用的信息施压模式，与它在全面入侵乌克兰前夕在乌克兰推行的如出一辙。 俄罗斯宣传机器通过操纵军事威胁、语言问题和宗教等议题，试图影响公众情绪，并塑造符合克里姆林宫意图的事件认知。

在该研究中，该中心将俄罗斯在全面入侵前100天针对乌克兰的信息宣传活动，与六个与俄罗斯接壤的欧洲国家的媒体报道进行了对比。

反虚假信息中心的分析师确定了俄罗斯针对邻国施加信息压力的三个主要方向。

军事领域。 俄罗斯宣传将邻国加强国防、举行军事演习以及与北约合作等行为，描绘为针对俄罗斯的挑衅。

语言问题。 俄罗斯媒体将语言改革、教育政策调整以及限制俄语使用等举措，描绘成针对俄语人口的系统性迫害。

宗教。俄罗斯宣传利用教会独立性和宗教组织法律地位等问题，散布所谓对信徒的迫害以及限制宗教信仰自由的说法。

据阿纳伊特·霍佩里亚称，在全面入侵前夕，俄罗斯曾在乌克兰积极炒作上述三个主题。

活动最频繁的时期是2022年2月14日至20日。当时，俄罗斯关于军事和政治主题的发布量达到了约1.6万篇。

该中心还在欧洲各国发现了类似的信息宣传活动。具体而言，在波兰的高峰期记录到超过6000篇相关发布，立陶宛则有约3500篇。俄罗斯信息源最关注的正是军事和政治话题。

与此同时，霍佩里亚指出了大规模战争爆发前对乌克兰施加的信息压力与当前针对欧洲国家的宣传活动之间的区别。在欧洲，俄罗斯的活动目前主要是在针对具体事件时才加剧。

“就我们而言，在全面战争爆发前，这种压力已经毫无缘由地不断升级。他们需要制造借口，以此为自己的侵略行为辩护，”她解释道。

反虚假信息中心强调，信息宣传活动本身并不能作为俄罗斯准备发动军事攻击的证据。必须将其与俄罗斯的实际军事准备及其地缘政治举措综合分析。

阿纳伊特·霍佩里亚认为，乌克兰的经验应有助于欧洲伙伴及时识别俄罗斯的信息策略，并在信息压力演变为更大规模行动之前作出应对。

乌克兰国家安全与国防委员会下属反虚假信息中心代理主任阿纳伊特·霍佩里亚在介绍《俄罗斯信息施压模式：从乌克兰到欧洲》研究报告时发表了上述言论。

值得一提的是，过去一个月里，欧洲各国的机构和公司共收到超过8000条虚假炸弹威胁报告。

美国驻多个欧洲国家的使馆已向美国公民发布警告，提醒他们在节日期间可能面临恐怖主义威胁。 相关警告已由各国外交使团发布，包括波兰、英国、德国、西班牙、爱尔兰、葡萄牙、保加利亚、乌克兰和立陶宛等国。

华盛顿已发起关于北约规则及欧洲军事力量部署的讨论，将其作为结束俄乌战争谈判的一部分。欧洲各国领导人已同意派遣代表参加技术磋商。

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