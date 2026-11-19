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Росія використовує проти європейських держав ті самі моделі інформаційного тиску, які просувала в Україні напередодні повномасштабного вторгнення. Російська пропаганда маніпулює темами військової загрози, мовного питання та релігії, намагаючись впливати на суспільні настрої й формувати потрібне Кремлю сприйняття подій.

У дослідженні Центр порівняв російські інформаційні кампанії проти України за 100 днів до повномасштабного вторгнення з публікаціями в медіапросторі шести європейських держав, які мають сухопутний кордон із Росією.

Аналітики Центру протидії дезінформації визначили три основні напрями інформаційного тиску, які Росія використовує проти сусідніх держав.

Військова сфера. Російська пропаганда подає зміцнення оборони сусідніх країн, проведення військових навчань і співпрацю з НАТО як провокації проти Росії.

Мовне питання. Мовні реформи, зміни в освітній політиці та обмеження використання російської мови російські джерела представляють як системне переслідування російськомовного населення.

Релігія. Питання церковної незалежності та правового статусу релігійних організацій російська пропаганда використовує для поширення тверджень про нібито гоніння на вірян і обмеження свободи віросповідання.

За словами Анаїт Хоперії, напередодні повномасштабного вторгнення Росія активно просувала в Україні всі три зазначені теми.

Найбільша активність припала на період із 14 до 20 лютого 2022 року. Тоді кількість російських публікацій військово-політичної тематики сягнула приблизно 16 тисяч.

Подібні інформаційні кампанії Центр виявив і в європейських країнах. Зокрема, у Польщі в піковий період зафіксували понад 6 тисяч публікацій, а в Литві – близько 3,5 тисячі. Найбільшу увагу російські джерела приділяли військовим і політичним темам.

Водночас Хоперія звернула увагу на відмінність між інформаційним тиском на Україну перед великою війною та нинішніми кампаніями проти європейських держав. У Європі активність Росії поки що здебільшого посилюється у відповідь на конкретні події.

«У нашому випадку перед повномасштабною війною це вже просто ескалювалося без будь-яких приводів. Їм потрібно було створити підґрунтя для того, щоб виправдати свою агресію», – пояснила вона.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що самі по собі інформаційні кампанії не є доказом підготовки Росії до військового нападу. Їх необхідно аналізувати в комплексі з реальними військовими приготуваннями РФ та її геополітичними кроками.

На думку Анаїт Хоперії, український досвід має допомогти європейським партнерам своєчасно розпізнавати російські інформаційні сценарії та реагувати на них до того, як інформаційний тиск переросте в масштабнішу кампанію.

Про це під час презентації дослідження «Моделі інформаційного тиску РФ: від України до Європи» заявила виконувачка обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Анаїт Хоперія.

Нагадаємо, установи та компанії в країнах Європи за останній місяць отримали понад 8 тисяч фальшивих повідомлень про замінування.

Посольства США в низці країн Європи поширили для американських громадян попередження про можливу терористичну загрозу в святковий період. Такі повідомлення оприлюднили дипломатичні представництва, зокрема у Польщі, Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Ірландії, Португалії, Болгарії, Україні та Литві.

Вашингтон ініціював обговорення правил НАТО та дислокації військових сил у Європі як складової переговорів про завершення російсько-української війни. Європейські лідери погодилися відправити своїх представників на технічні консультації.

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