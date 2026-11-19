Россия использует против европейских государств те же модели информационного давления, которые она применяла в Украине накануне полномасштабного вторжения. Российская пропаганда манипулирует темами военной угрозы, языкового вопроса и религии, пытаясь влиять на общественные настроения и формировать нужное Кремлю восприятие событий.

В исследовании Центр сравнил российские информационные кампании против Украины за 100 дней до полномасштабного вторжения с публикациями в медиапространстве шести европейских государств, имеющих сухопутную границу с Россией.

Аналитики Центра противодействия дезинформации определили три основных направления информационного давления, которые Россия использует против соседних государств.

Военная сфера. Российская пропаганда представляет укрепление обороны соседних стран, проведение военных учений и сотрудничество с НАТО как провокации против России.

Языковой вопрос. Языковые реформы, изменения в образовательной политике и ограничения использования русского языка российские источники представляют как системное преследование русскоязычного населения.

Религия. Вопросы церковной независимости и правового статуса религиозных организаций российская пропаганда использует для распространения утверждений о якобы гонениях на верующих и ограничении свободы вероисповедания.

По словам Анаит Хоперии, накануне полномасштабного вторжения Россия активно продвигала в Украине все три указанные темы.

Наибольшая активность пришлась на период с 14 по 20 февраля 2022 года. Тогда количество российских публикаций военно-политической тематики достигло примерно 16 тысяч.

Подобные информационные кампании Центр выявил и в европейских странах. В частности, в Польше в пиковый период зафиксировали более 6 тысяч публикаций, а в Литве — около 3,5 тысячи. Наибольшее внимание российские источники уделяли военным и политическим темам.

В то же время Хоперия обратила внимание на разницу между информационным давлением на Украину перед крупномасштабной войной и нынешними кампаниями против европейских государств. В Европе активность России пока в основном усиливается в ответ на конкретные события.

«В нашем случае перед полномасштабной войной это уже просто эскалировалось без каких-либо поводов. Им нужно было создать почву для того, чтобы оправдать свою агрессию», – пояснила она.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что сами по себе информационные кампании не являются доказательством подготовки России к военному нападению. Их необходимо анализировать в комплексе с реальными военными приготовлениями РФ и ее геополитическими шагами.

По мнению Анаит Хоперии, украинский опыт должен помочь европейским партнерам своевременно распознавать российские информационные сценарии и реагировать на них до того, как информационное давление перерастет в более масштабную кампанию.

Об этом во время презентации исследования «Модели информационного давления РФ: от Украины до Европы» заявила исполняющая обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Анаит Хоперия.

Напомним, учреждения и компании в странах Европы за последний месяц получили более 8 тысяч ложных сообщений о заминировании.

Посольства США в ряде европейских стран распространили для американских граждан предупреждение о возможной террористической угрозе в праздничный период. Такие сообщения обнародовали дипломатические представительства, в частности в Польше, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии, Португалии, Болгарии, Украине и Литве.

Вашингтон инициировал обсуждение правил НАТО и дислокации вооруженных сил в Европе как составной части переговоров о завершении российско-украинской войны. Европейские лидеры согласились направить своих представителей на технические консультации.

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