Посольства США в низці країн Європи поширили для американських громадян попередження про можливу терористичну загрозу в святковий період. Такі повідомлення оприлюднили дипломатичні представництва, зокрема у Польщі, Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Ірландії, Португалії, Болгарії, Україні та Литві, повідомляє Polsat News.

Попередження для американців

За даними видання, кільканадцять американських посольств у Європі опублікували застереження для своїх громадян. У повідомленнях загрозу назвали загальноєвропейською. У понеділок Newsweek.com нарахував 11 установ, що видали такі алерти, а у вівторок попередження також з’явилося на сайті посольства США у Варшаві.

Американцям, які перебувають у Європі, рекомендували бути особливо обережними впродовж святкового періоду та дбати про власну безпеку. У попередженні зазначено, що терористи, зокрема ті, хто діє самостійно, можуть здійснювати напади без попередження або з мінімальним попередженням.

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Протести та хибні повідомлення про замінування

Дипломатичні установи також звернули увагу на можливі перебої в подорожах і повсякденному житті. Серед чинників названо протести, що останнім часом відбувалися в різних країнах Європи, а також серію хибних повідомлень про замінування літаків і аеропортів.

Громадянам США порадили стежити за місцевими новинами під час закордонних поїздок, щоб отримувати інформацію про події, які можуть вплинути на транспортне сполучення чи повсякденне життя. За даними Polsat News, хибні повідомлення про бомби стосувалися також рейсів до Польщі або з Польщі та аеропортів у Варшаві й Модліні.

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