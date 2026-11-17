美国驻多个欧洲国家的大使馆向美国公民发布警告，称节日期间可能存在恐怖主义威胁。包括波兰、英国、德国、西班牙、爱尔兰、葡萄牙、保加利亚、乌克兰和立陶宛在内的外交使团发布了此类消息，Polsat News报道。

针对美国人的警告

据该媒体报道，欧洲十余个美国大使馆向本国公民发布了提醒。消息中将这一威胁称为全欧洲范围的威胁。周一，Newsweek.com统计到有11家机构发布了此类警报；周二，美国驻华沙大使馆网站上也出现了警告。

建议身在欧洲的美国人在节日期间格外谨慎，并注意自身安全。警告指出，恐怖分子，包括单独行动者，可能会在没有预警或仅有极少预警的情况下发动袭击。

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抗议活动和虚假炸弹威胁

外交机构还提醒注意，旅行和日常生活可能受到干扰。所列因素包括近期在欧洲不同国家发生的抗议活动，以及一系列关于飞机和机场存在炸弹的虚假报告。

建议美国公民在海外旅行期间关注当地新闻，以获取可能影响交通连接或日常生活的事件信息。据Polsat News报道，虚假炸弹报告还涉及飞往或离开波兰的航班，以及华沙和莫德林的机场。

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