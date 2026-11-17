Посольства США в ряде стран Европы распространили среди американских граждан предупреждения о возможной террористической угрозе в праздничный период. Такие сообщения опубликовали дипломатические представительства, в частности в Польше, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии, Португалии, Болгарии, Украине и Литве, сообщает Polsat News.

Предупреждения для американцев

По данным издания, более десятка американских посольств в Европе опубликовали рекомендации для своих граждан. В сообщениях угрозу назвали общеевропейской. В понедельник Newsweek.com насчитал 11 учреждений, выпустивших такие предупреждения, а во вторник предупреждение также появилось на сайте посольства США в Варшаве.

Американцам, находящимся в Европе, рекомендовали проявлять особую осторожность в течение праздничного периода и заботиться о личной безопасности. В предупреждении указано, что террористы, в том числе действующие в одиночку, могут совершать нападения без предупреждения или с минимальным предупреждением.

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Протесты и ложные сообщения о минировании

Дипломатические учреждения также обратили внимание на возможные перебои в поездках и повседневной жизни. Среди факторов названы протесты, которые в последнее время происходили в различных странах Европы, а также серия ложных сообщений о бомбах в самолетах и аэропортах.

Гражданам США посоветовали следить за местными новостями во время зарубежных поездок, чтобы получать информацию о событиях, которые могут повлиять на транспортное сообщение или повседневную жизнь. По данным Polsat News, ложные сообщения о бомбах также касались рейсов в Польшу или из Польши и аэропортов в Варшаве и Модлине.

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