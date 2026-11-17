Ambasady USA w kilku krajach Europy przekazały amerykańskim obywatelom ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu terrorystycznym w okresie świątecznym. Takie komunikaty opublikowały placówki dyplomatyczne, między innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Bułgarii, Ukrainie i na Litwie, informuje Polsat News.

Ostrzeżenia dla Amerykanów

Według publikacji kilkanaście amerykańskich ambasad w Europie opublikowało zalecenia dla swoich obywateli. W komunikatach zagrożenie określono jako ogólnoeuropejskie. W poniedziałek Newsweek.com naliczył 11 placówek, które wydały takie alerty, a we wtorek ostrzeżenie pojawiło się również na stronie ambasady USA w Warszawie.

Amerykanom przebywającym w Europie zalecono zachowanie szczególnej ostrożności w okresie świątecznym oraz dbanie o własne bezpieczeństwo. W ostrzeżeniu wskazano, że terroryści, w tym osoby działające samodzielnie, mogą przeprowadzać ataki bez ostrzeżenia lub przy minimalnym ostrzeżeniu.

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Protesty i fałszywe zgłoszenia o podłożonych bombach

Placówki dyplomatyczne zwróciły również uwagę na możliwe zakłócenia w podróżach i codziennym życiu. Wśród czynników wymieniono protesty, które ostatnio odbywały się w różnych krajach Europy, a także serię fałszywych zgłoszeń o bombach w samolotach i na lotniskach.

Obywatelom USA doradzono, by podczas podróży zagranicznych śledzili lokalne wiadomości, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach mogących wpłynąć na połączenia transportowe lub codzienne życie. Według Polsat News fałszywe zgłoszenia o bombach dotyczyły również lotów do Polski lub z Polski oraz lotnisk w Warszawie i Modlinie.

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