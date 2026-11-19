За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским обстрелом оказались восемь населенных пунктов, были повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

«В течение 18 октября полиция зафиксировала 1 733 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору области. Под обстрелом находились 8 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, российские войска обстреляли Краматорск, поселок Ясногорка, а также села Запаро-Марьевка, Зеленое, Золотые Пруды, Михайловка, Очеретино и Степановка.

Наибольшие повреждения в результате авиаудара получил Краматорск. Российские войска применили управляемую авиабомбу КАБ-500, повредив учебное заведение и шесть многоквартирных домов.

В Очеретино после попадания авиабомбы КАБ-250 был повреждён объект инфраструктуры.

В Михайловке разрушениям подверглись 20 частных домов. Еще по одному жилому дому повреждено в Запаро-Марьевке, Золотых Прудах и Степановке.

Информация о последствиях обстрелов и разрушениях в населенных пунктах области поступила в полицию Донецкой области.

Об этом сообщила полиция Донецкой области в Telegram.

В Запорожье утром в четверг, 19 ноября, в результате российского обстрела была повреждена высоковольтная воздушная линия электропередачи. Без электроэнергии остались 7,5 тысячи потребителей — жителей города и юридических лиц. Впрочем, энергетикам удалось восстановить электроснабжение в течение часа.

В Подольском районе столицы днем 19 ноября зафиксировали попадание в трехэтажное офисное здание. По словам мэра Виталия Кличко, к месту происшествия направляются экстренные службы.

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