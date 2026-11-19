Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру города Шостки Сумской области. В результате удара были разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. На месте удара возник пожар, который спасатели ликвидировали. Также продолжаются работы по устранению последствий обстрела.

«Сегодня российский агрессор нанёс воздушный удар по Шосткинской территориальной общине. Разрушены два нежилых помещения. Повреждены также 4 многоквартирных жилых дома», — отметил он.

По его словам, на данный момент система централизованного отопления остается невосстановленной. Обращений за медицинской помощью не поступало, продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Также Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области в Facebook сообщило, что после серии вражеских ударов по гражданской инфраструктуре в Шостке спасатели ликвидировали пожар и обследовали территорию. На значительной площади горело нежилое помещение.

По предварительной информации, пострадавших нет. Ущерб и понесенные потери уточняются, добавили спасатели.

Об этом сообщает мэр Шостки Николай Нога в Facebook.

Атака российских дронов оставила Шостку в Сумской области без воды, электричества и тепла.

В Шостке российский дрон попал в грузовик, ранив водителя.

Читай нас в