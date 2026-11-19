Rankiem 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku ataku zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał w wyniku ataku. W miejscu uderzenia wybuchł pożar, który został ugaszony przez służby ratownicze. Trwają również prace związane z usuwaniem skutków ostrzału.

„Dzisiaj rosyjski agresor przeprowadził atak powietrzny na gminę Szostka. Zniszczono dwa budynki niemieszkalne. Uszkodzono również cztery budynki wielorodzinne” – zaznaczył.

Jak dodał, na chwilę obecną system centralnego ogrzewania pozostaje nadal nieczynny. Nie odnotowano zgłoszeń o potrzebie pomocy medycznej, trwają prace związane z likwidacją skutków sytuacji nadzwyczajnej.

Również Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie sumskim poinformował na Facebooku, że po serii wrogich ataków na infrastrukturę cywilną w Szostce ratownicy ugaszili pożar i zbadali teren. Na znacznej powierzchni płonął budynek niemieszkalny.

Według wstępnych informacji nikt nie odniósł obrażeń. Szkody i straty są obecnie szacowane – dodali ratownicy.

Informację tę przekazał na Facebooku burmistrz Szostki Mykoła Noga.

Atak rosyjskich dronów pozbawił Szostkę w obwodzie sumskim dostępu do wody, prądu i ogrzewania.

W Szostce rosyjski dron uderzył w ciężarówkę, raniąc kierowcę.

Czytaj nas na