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Повідомлення про запуски російських балістичних ракет є частиною розвідувальних даних, які Сполучені Штати передають Україні. Про це повідомив фахівець із військових технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов. Ця інформація допомагає попереджати українців про ракетну загрозу.

"Флеш" нагадав, що зараз у ЗМІ з'явилися чутки про погрози США припинити передачу розвідданих Україні. За його словами, США надають Україні розвідувальну інформацію різного характеру.

"Однією із складових цієї інформації є повідомлення про запуски (підготовку до запуску) балістичних ракет. Ця інформація потрібна насамперед цивільному населенню, щоб люди мали час пройти в укриття", - додав він.

Бескрестнов додав, що він не вірить, що США можуть залишити Україну без настільки важливої інформації, оскільки йдеться і про виживання мирних українців.

Про це повідомляється з посиланням на радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

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Нагадаємо, що у Печерському районі Києва 30 серпня під час чергової повітряної тривоги уламки дрона впали на території житлового комплексу.

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У Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки дронів виникла пожежа в нежитловій будівлі. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару.

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