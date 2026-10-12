США передают Украине данные о запусках российских баллистических ракет — Флеш
Сообщения о запусках российских баллистических ракет являются частью разведывательных данных, которые Соединенные Штаты передают Украине. Об этом сообщил специалист по военным технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов. Эта информация помогает предупреждать украинцев о ракетной угрозе.
«Флеш» напомнил, что сейчас в СМИ появились слухи об угрозах США прекратить передачу разведданных Украине. По его словам, США предоставляют Украине разведывательную информацию различного характера.
«Одной из составляющих этой информации являются сообщения о запусках (подготовке к запуску) баллистических ракет. Эта информация нужна прежде всего гражданскому населению, чтобы у людей было время укрыться», — добавил он.
Бескрестнов добавил, что не верит, что США могут оставить Украину без столь важной информации, поскольку речь идет и о выживании мирных украинцев.
Об этом сообщается со ссылкой на советника президента Украины Сергея «Флеша» Бескрестнова в Telegram.
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