Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на два года запретил румынской адвокатке представлять заявителей из-за многочисленных ложных ссылок на судебную практику, сгенерированных искусственным интеллектом. В документах фигурировали несуществующие дела, вымышленные фрагменты подлинных решений и нерелевантные судебные прецеденты.

«Материалы адвоката содержали многочисленные, повторяющиеся и существенные ошибки, а не единичные ошибки цитирования», — отметили в Суде.

Решение об отстранении принял председатель ЕСПЧ 13 ноября по мотивированному предложению Палаты в соответствии с правилом 44D Регламента Суда. Запрет будет действовать в течение двух лет и распространяется на представительство и оказание иной помощи заявителям как в делах, которые уже находятся на рассмотрении, так и в будущих разбирательствах.

В ходе проверки материалов Палата выявила ряд серьезных нарушений. В частности, в документах содержались ссылки на несуществующие, так называемые «выдуманные» дела, вымышленные параграфы в подлинных решениях ЕСПЧ, а также реальные судебные прецеденты, которые не имели отношения к приведенным аргументам или даже прямо им противоречили.

Адвокат признала, что использовала инструменты искусственного интеллекта для подготовки документов. В то же время она назвала выявленные проблемы неточностями и «ошибками цитирования».

Однако Палата пришла к выводу, что её поведение не соответствовало профессиональным и этическим обязанностям адвоката.

В ЕСПЧ подчеркнули, что адвокат должна была самостоятельно и тщательно проверять все сгенерированные искусственным интеллектом ссылки и аргументы, используя авторитетные источники, в частности официальную базу судебной практики HUDOC.

«В отношении некоторых ссылок на судебную практику никакой проверки вообще не проводилось. Это подтверждалось тем, что многие ошибки повторялись, и их можно было легко обнаружить даже при беглой проверке в HUDOC», — говорится в пресс-релизе.

Палата также установила, что действия адвоката негативно повлияли на отправление правосудия. Суду пришлось потратить значительное время на проверку представленных документов, начать процедуру отстранения и вести длительную переписку с другими участниками процесса.

К процедуре были привлечены сама адвокат, правительство Румынии и Национальный союз адвокатов Румынии. Коллегию адвокатов города Яссы также пригласили представить свои замечания, однако она не воспользовалась этой возможностью.

В ЕСПЧ фактически подчеркнули, что использование искусственного интеллекта для подготовки юридических документов не освобождает адвокатов от ответственности за достоверность ссылок, аргументов и судебной практики.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

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