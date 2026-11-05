ЄСПЛ ухвалив рішення у справі щодо вбивства активістки Гандзюк

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Європейський суд з прав людини встановив причетність держави до смертельного нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, визнавши порушення права на життя та свободи вираження поглядів.

Суд постановив виплатити батькам загиблої 40 тисяч євро, ще 40 тисяч євро — її чоловіку. Крім того, Україна має компенсувати 4 тисячі євро судових витрат.

У рішенні зазначено, що напад із використанням сірчаної кислоти у 2018 році був спланованою та оплачуваною операцією, спрямованою на те, щоб змусити активістку замовкнути.

ЄСПЛ також наголосив, що цей злочин міг залякати інших громадських активістів, журналістів та представників громадянського суспільства.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року від важких хімічних опіків після нападу.

Джерело: Європейський суд з прав людини.

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