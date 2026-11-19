Российская платежная система А7, помогающая Кремлю обходить западные санкции, вышла на африканский рынок. Компания открыла офисы в Нигерии и Зимбабве и планирует расширить своё присутствие на континенте.

Заместитель генерального директора А7 по продажам Станислав Лазарев заявил, что компания будет развивать инфраструктуру в соответствии с потребностями российского бизнеса, выходящего на новые рынки.

«Если бизнес выходит в новые страны и географические регионы, нам нужно развертывать там собственную инфраструктуру, чтобы удовлетворять запросы. Не так давно мы вышли в Африку, открыли два офиса — в Нигерии и Зимбабве», — сказал он во время внешнеторгового форума РБК.

Российскую платформу А7 создал Промсвязьбанк для осуществления международных расчетов. Несмотря на западные санкции, компания планирует и в дальнейшем расширять деятельность за рубежом. О таких намерениях ранее заявлял ее генеральный директор и совладелец, молдавский бизнесмен Илан Шор.

По словам Лазарева, в Африке А7 будет обслуживать не только российские компании, но и местных экспортеров и импортеров, заинтересованных в международных денежных переводах.

Первый заместитель генерального директора А7 Ирина Акопян сообщила на том же форуме, что сеть компании уже представлена торговыми домами и агентами в 150 странах мира.

В то же время председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков в августе заявлял, что объем операций со стейблкоином А7А5, привязанным к российскому рублю и выпущенным через платформу А7, с момента его создания в начале 2025 года достиг почти 140 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на руководителей платформы.

Напомним, что Путин заявил о готовности России переносить промышленные предприятия в Африку на фоне санкций.

Российский диктатор Владимир Путин принимает в Москве десятки африканских лидеров, чтобы углубить связи со странами континента и усилить влияние России. Значение Африки для Москвы возросло после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

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