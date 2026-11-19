帮助克里姆林宫规避西方制裁的俄罗斯支付系统A7已进军非洲市场。该公司已在尼日利亚和津巴布韦开设办事处，并计划进一步扩大在非洲大陆的业务版图。

A7负责销售的副总经理斯坦尼斯拉夫·拉扎列夫表示，该公司将根据进军新市场的俄罗斯企业需求来发展基础设施。

“如果企业进军新国家或新地区，我们就需要在当地部署自己的基础设施，以满足需求。 不久前，我们进军非洲，在尼日利亚和津巴布韦开设了两家办事处，”他在RBC外贸论坛上说道。

俄罗斯A7平台由普罗姆斯维亚兹银行创建，用于处理国际结算。尽管面临西方制裁，该公司仍计划继续拓展海外业务。其首席执行官兼联合所有人、摩尔多瓦商人伊兰·肖尔此前曾宣布过这一计划。

据拉扎列夫介绍，在非洲，A7不仅将为俄罗斯企业提供服务，还将为有兴趣进行国际汇款的当地进出口商提供服务。

A7首席副总经理伊琳娜·阿科皮扬在同一论坛上表示，该公司的业务网络已通过贸易公司和代理商覆盖全球150个国家。

与此同时，普罗姆斯维亚兹银行行长彼得·弗拉德科夫于8月表示，与俄罗斯卢布挂钩并通过A7平台发行的稳定币A7A5， 自2025年初推出以来，交易额已接近1400亿美元。

路透社援引该平台高管的话报道了这一消息。

需要指出的是，在制裁背景下，普京曾表示俄罗斯准备将工业企业迁往非洲。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正在莫斯科接待数十位非洲领导人，旨在深化与非洲各国的联系并增强俄罗斯的影响力。 自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，非洲对莫斯科的重要性日益凸显。

关注我们在