曾任德拉戈马诺夫大学教授的叶夫根尼娅·比尔琴科，在移居俄罗斯后一直支持对乌克兰的战争，她表示自己在圣彼得堡被拘留。 这位通敌者起初不明白自己为何被带到警察局，随后发文称对“几乎所有事情”都感到后悔。

据该通敌者称，俄罗斯执法人员将其带到了位于马雅可夫斯基街的第78警察分局。在那里，她向关注者求助，希望他们传播被拘留的消息并引起记者的关注。

比尔琴科声称，警察找了个表面上的借口将她拘留，却未说明具体拘留原因。她还抱怨室内太冷，并指责执法人员态度粗鲁。

这位合作者担心自己会整晚被关在牢房里。 据她所述，其他被拘留者陆续获释，而她仍被留在警局。比尔琴科指出，她的手机尚未被没收，因此她能够继续在社交媒体上发帖。

随后，这位前教授又发布了一条帖子，表示自己正在重新审视自己的过去。

“我真的对一切都感到后悔。现在我被拘留了，不知道这一切会以何种结局收场。同样，我也不知道最终会面临怎样的判决，”她写道。

比尔琴科提到，她以前曾热爱爱国者，与所谓“特别军事行动”的一名参与者有过恋爱关系，并曾作为志愿者支持俄罗斯军队。

她在帖子结尾写道：“这不是我想要的。不是妈妈。不是祖国。”

凌晨两点左右，这位通敌者表示自己已从警察局获释。她被拘留的原因及获释的具体情况目前尚不清楚。

获释后，比尔琴科继续发布情绪激昂的帖子。特别是，她批评了俄罗斯的Z爱国者，并提到了女诗人安娜·多尔加列娃和比科夫。

“无论是像多尔加列娃那样的‘Z派疯子’，还是比科夫，我都能挺过去。我就是那个厌倦了屈从与沉默的俄罗斯：无论是在美国面前低头，还是在卡特霍恩面前屈服，都无所谓，”她写道。

在移居俄罗斯之前，叶夫根尼娅·比尔琴科曾任米哈伊尔·德拉戈马诺夫国立师范大学教授。2021年，她被解雇，随后离开乌克兰移居俄罗斯。

全面入侵开始后，比尔琴科公开支持俄罗斯的侵略行为。她使用Z符号，组织亲俄活动，并为俄罗斯军队筹集资金。

然而，随后这位通敌者开始抱怨自己在俄罗斯受到的待遇。特别是，她与俄罗斯的激进爱国主义者以及支持对乌克兰开战的人士发生了冲突。

比尔琴科在其Telegram频道上披露了这一情况。

此前，敖德萨国立技术大学在调查确认某位教师在课堂授课及考试试卷中使用俄语后，将其解雇。

敖德萨伊·伊·梅奇尼科夫国立大学已成立特别委员会，对历史学博士亚历山大·穆齐奇卡的公开言论进行审查。此次调查的起因是该教师在社交媒体上的发帖，这些帖子引发了巨大的社会反响。

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