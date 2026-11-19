Бывшая профессорша университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, которая после переезда в Россию поддерживала войну против Украины, заявила о задержании в Санкт-Петербурге. Коллаборационистка сначала не понимала, почему её доставили в полицейский участок, а впоследствии написала, что сожалеет «буквально обо всём».

По словам коллаборационистки, российские правоохранители доставили её в 78-й полицейский участок на улице Маяковского. Там она обратилась к подписчикам с просьбой распространить информацию о задержании и привлечь внимание журналистов.

Бильченко утверждала, что полицейские нашли формальный повод для задержания, однако не объяснили, за что именно её удерживают. Она также жаловалась на холод в помещении и грубость правоохранителей.

Коллаборационистка опасалась, что останется за решеткой на всю ночь. По её словам, других задержанных постепенно отпускали, тогда как она продолжала находиться в участке. Бильченко отметила, что её телефон пока не изъяли, поэтому она могла писать в соцсетях.

Впоследствии бывшая профессорша опубликовала ещё один пост, в котором заявила о переосмыслении своего прошлого.

«Я сожалею буквально обо всём. Сейчас меня задержали, и я не знаю, чем всё закончится. Так же, как и не знаю, каким будет приговор», — написала она.

Бильченко вспомнила, что раньше любила патриотов, была в романтических отношениях с участником так называемой «СВО» и работала волонтером в поддержку российской армии.

Свой пост она завершила словами: «Это не то. Не мама. Не Родина».

Около двух часов ночи коллаборационистка сообщила, что вышла из полицейского участка. Причины её задержания и обстоятельства освобождения пока неизвестны.

После освобождения Бильченко продолжила публиковать эмоциональные посты. В частности, она раскритиковала российских Z-патриотов, упомянув поэтессу Анну Долгареву и Быкова.

«Я переживу и Z-упоротых вроде Долгаревой, и Быкова. Я — та Русь, которая устала подчиняться и молчать: неважно, перед Америкой ей склоняться или перед Катехоном», — написала она.

До переезда в РФ Евгения Бильченко работала профессором Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. В 2021 году её уволили, после чего она покинула Украину и переехала в Россию.

После начала полномасштабного вторжения Бильченко открыто поддерживала российскую агрессию. Она использовала символику Z, организовывала пророссийские мероприятия и собирала деньги для военных РФ.

Однако впоследствии коллаборационистка начала жаловаться на отношение к ней в России. В частности, она конфликтовала с российскими радикальными патриотами и сторонниками войны против Украины.

Об этом Бильченко сообщила в своем Telegram-канале.

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