Była profesor Uniwersytetu im. Dragomanowa, Jewgienija Bilchenko, która po przeprowadzce do Rosji popierała wojnę przeciwko Ukrainie, poinformowała o zatrzymaniu w Sankt Petersburgu. Kolaborantka początkowo nie rozumiała, dlaczego została przewieziona na posterunek policji, a później napisała, że żałuje „dosłownie wszystkiego”.

Według słów kolaborantki rosyjscy funkcjonariusze organów ścigania przewieźli ją do 78. komisariatu policji przy ulicy Majakowskiego. Tam zwróciła się do swoich obserwujących z prośbą o rozpowszechnienie informacji o zatrzymaniu i zwrócenie na to uwagi dziennikarzy.

Bielczenko twierdziła, że policjanci znaleźli formalny pretekst do zatrzymania, jednak nie wyjaśnili, za co dokładnie ją przetrzymują. Skarżyła się również na zimno w pomieszczeniu oraz niegrzeczność funkcjonariuszy.

Kolaborantka obawiała się, że spędzi całą noc za kratkami. Według jej słów, pozostałych zatrzymanych stopniowo wypuszczano, podczas gdy ona nadal przebywała na posterunku. Bilchenko zaznaczyła, że jej telefon nie został jeszcze skonfiskowany, dzięki czemu mogła pisać w mediach społecznościowych.

Później była profesor opublikowała kolejny wpis, w którym oświadczyła, że na nowo przemyślała swoją przeszłość.

„Żałuję dosłownie wszystkiego. Teraz jestem zatrzymana i nie wiem, jak to wszystko się skończy. Tak samo jak nie wiem, jaki będzie wyrok” – napisała.

Bilchenko wspomniała, że wcześniej darzyła sympatią patriotów, była w romantycznym związku z członkiem tzw. „SVO” oraz działała jako wolontariuszka na rzecz rosyjskiej armii.

Swoją wiadomość zakończyła słowami: „To nie to. Nie mama. Nie Ojczyzna”.

Około drugiej w nocy kolaborantka poinformowała, że wyszła z komisariatu. Przyczyny jej zatrzymania i okoliczności zwolnienia nie są na razie znane.

Po zwolnieniu Bilczenko nadal publikowała emocjonalne wpisy. W szczególności skrytykowała rosyjskich patriotów Z, wspominając poetkę Annę Dolgarevą i Bykowa.

„Przetrwam zarówno tych szalonych Z-patriotów w stylu Dolgarewej, jak i Bykowa. Ja jestem tą Rusią, która zmęczyła się podporządkowywaniem się i milczeniem: nie ma znaczenia, czy ma się kłaniać przed Ameryką, czy przed Katechonem” – napisała.

Przed przeprowadzką do Rosji Jewgienija Bilczanko pracowała jako profesor na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Michaiła Drahomana. W 2021 roku została zwolniona, po czym opuściła Ukrainę i przeniosła się do Rosji.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Bilchenko otwarcie popierała rosyjską agresję. Używała symbolu Z, organizowała prorosyjskie wydarzenia i zbierała pieniądze dla rosyjskich żołnierzy.

Jednak z czasem kolaborantka zaczęła narzekać na to, jak ją traktowano w Rosji. W szczególności popadła w konflikt z rosyjskimi radykalnymi patriotami i zwolennikami wojny przeciwko Ukrainie.

Bilchenko poinformowała o tym na swoim kanale w Telegramie.

Wcześniej na Odesskim Narodowym Uniwersytecie Technologicznym zwolniono wykładowcę po kontroli, która potwierdziła używanie języka rosyjskiego podczas zajęć oraz w arkuszach egzaminacyjnych.

Na Odesskim Narodowym Uniwersytecie im. I. I. Mechnikowa powołano specjalną komisję w celu zbadania publicznych wypowiedzi doktora nauk historycznych Aleksandra Muzyczka. Powodem wszczęcia dochodzenia były posty wykładowcy w mediach społecznościowych, które wywołały znaczny oddźwięk społeczny.

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