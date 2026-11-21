Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa przedstawił własną propozycję wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Dokument przewiduje zmniejszenie całkowitych wydatków w porównaniu z pierwotnym planem Komisji Europejskiej, przy czym dla Ukrainy proponuje się utrzymanie finansowania w wysokości do 100 mld euro w cenach bieżących.

W celu wsparcia Ukrainy w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej przewidziano specjalny instrument Ukraine Reserve o wartości do 100 mld euro w cenach bieżących. W cenach stałych z 2025 r. kwota ta wynosi 88,869 mld euro.

„Konkretnie moja propozycja jest o 10% niższa od pierwotnej propozycji Komisji – oznacza to redukcję o 204 mld euro w cenach bieżących, aby utrzymać składki krajowe na rozsądnym poziomie” – oświadczył António Costa, przedstawiając swój plan.

Jednocześnie finansowanie dla Ukrainy w wysokości 100 mld euro jest zgodne z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej. Środki te planuje się przeznaczyć ponad ustalone pułapy budżetowe wieloletnich ram finansowych UE.

Proponuje się udzielanie pomocy Ukrainie w formie gwarancji budżetowych, finansowania niezwiązanego z pożyczkami, a także wsparcia kredytowego zabezpieczonego możliwościami budżetowymi Unii Europejskiej.

Ponadto propozycja przewiduje możliwość dodatkowego dofinansowania kosztów zaciągania pożyczek przez Ukrainę oraz pozyskania dodatkowego finansowania za pośrednictwem instrumentów pomocy zewnętrznej UE, w szczególności na pokrycie potrzeb humanitarnych.

Łączna kwota proponowanego wieloletniego budżetu UE wynosi około 1,78 bln euro w cenach bieżących.

Propozycję António Costy planuje się omówić na posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 26–27 listopada w Brukseli.

Informacja ta znajduje się we wniosku Coşty dotyczącym wieloletnich ram finansowych UE na lata 2028–2034.

W Niemczech zatwierdzono budżet na rok 2027. Równolegle zmiany dotyczące podatku dochodowego, składek emerytalnych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia na wypadek konieczności opieki będą miały wpływ na dochód netto pracowników.

W Szwecji przedstawiono budżet przejściowy na rok 2027, który w większości stanowi kontynuację obecnego budżetu bez nowych inicjatyw politycznych i obietnic wyborczych. Minister finansów Elisabeth Svantesson zaprezentowała projekt ustawy budżetowej w oczekiwaniu na utworzenie nowego rządu.

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