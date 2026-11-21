欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔提出了自己关于2028-2034年欧盟多年期预算的提案。 该文件规定，与欧盟委员会的最初计划相比，将削减总支出，同时提议为乌克兰保留按现行价格计算高达1000亿欧元的资金。

为支持乌克兰，欧盟多年期预算中设立了专项工具乌克兰储备（Ukraine Reserve），规模按现价计算最高达1000亿欧元。按2025年不变价计算，该金额为888.69亿欧元。

“具体而言，我的提案比欧盟委员会的初始提案低10%——按现价计算削减2040亿欧元，以将各国分摊额维持在合理水平，”安东尼奥·科什塔在介绍其计划时表示。

与此同时，向乌克兰提供1000亿欧元的资金与欧盟委员会的最初提案一致。计划将这笔资金安排在欧盟多年期财政框架设定的预算上限之外。

建议以预算担保、非贷款性质的融资以及由欧盟预算能力提供支持的信贷援助等形式向乌克兰提供援助。

此外，该提案还规定可为乌克兰的借贷成本提供额外补贴，并通过欧盟对外援助工具筹集额外资金，特别是用于满足人道主义需求。

拟议的欧盟多年期预算总额按现行价格计算约为1.78万亿欧元。

安东尼奥·科什塔的提案计划于11月26日至27日在布鲁塞尔举行的欧洲理事会会议上进行讨论。

科什塔关于2028-2034年欧盟多年期财政框架的提案中提到了这一点。

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