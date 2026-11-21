11月20日上午，在对乌克兰发动大规模袭击期间，俄罗斯很可能故意将导弹和无人机射入波兰领空。克里姆林宫此举可能是为了测试北约的反应，并试图遏制对乌克兰的进一步军事支持。

据ISW专家分析，克里姆林宫可能利用了波兰诺瓦·德姆巴市附近正在进行的“自愿者联盟”军事演习这一时机。

据分析人士称，一枚俄罗斯X-101巡航导弹坠落在距演习地点约35公里处。该事件发生当天，盟国国防部门和军事指挥部的代表原定要视察该训练场。

事件发生后，波兰当局向北约提出请求，要求加强该国的防空能力。与此同时，截至报告发布之时，华沙方面尚未根据《北大西洋公约》第4条启动磋商。

战争研究所（ISW）认为，北约对类似事件缺乏协调一致的反应，可能会削弱盟国采取联合行动的准备程度。特别是，这可能会提高北约各国同意对来自俄罗斯的威胁作出反应的门槛。

战争研究所（ISW）的分析师得出了这一结论。

11月20日，在俄罗斯对乌克兰发动袭击期间，一枚巡航导弹和两架喷气式无人机落入波兰境内。此前，波兰官员曾报告有两枚导弹和一架无人机坠落，但随后对初步数据进行了更正。

由于俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击，波兰境内响起了防空警报。特别是，卢布林市的居民报告称听到了警报声，社交媒体上也开始流传展示该市局势的视频。

前一天，波兰卢布林省和喀尔巴阡山省的居民收到了RCB（民防局）的警报通知，称侵略国俄罗斯联邦对乌克兰领土发动了空袭。 通知中指出，当局正在密切监测局势，并已提升波兰防空系统的战备状态。

波兰总理唐纳德·图斯克表示，他已收到报告，称在俄罗斯对乌克兰西部地区发动大规模袭击期间，波兰领空可能遭到侵犯。

波兰方面声明，关于俄罗斯飞行器侵犯领空的预警是在其坠落之前发出的，而非此前报道所称的坠落后。

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