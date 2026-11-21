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Росія, ймовірно, навмисно спрямувала ракети та безпілотники в повітряний простір Польщі вранці 20 листопада, під час масованої атаки на Україну. Кремль міг таким чином перевіряти реакцію НАТО та намагатися стримати подальшу військову підтримку України.

На думку експертів ISW, Кремль міг скористатися тим, що поблизу польського міста Нова Демба тривали військові навчання «Коаліції охочих».

За даними аналітиків, одна з російських крилатих ракет Х-101 впала приблизно за 35 кілометрів від місця проведення навчань. Інцидент стався в день, коли полігон мали відвідати представники оборонних відомств і військового командування країн-союзниць.

Після інциденту польська влада звернулася до НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону країни. Водночас на момент публікації звіту Варшава не ініціювала консультацій за статтею 4 Північноатлантичного договору.

В ISW вважають, що відсутність узгодженої реакції Альянсу на подібні інциденти може послабити готовність союзників до спільних дій. Зокрема, це здатне підвищити поріг, за якого країни НАТО погоджуватимуться реагувати на загрози з боку Росії.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

20 листопада під час російських ударів по Україні на територію Польщі потрапили одна крилата ракета та два реактивні безпілотники. Раніше польські посадовці повідомляли про падіння двох ракет і одного дрона, однак згодом уточнили попередні дані.

У Польщі пролуналисирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен, а в соціальних мережах почали поширювати відео з обстановкою в місті.

Напередодні у Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отрималисповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору під час масованої російської атаки на західні регіони України.

У Польщізаявили, що попередження про порушення повітряного простору російськими об’єктами надіслали до їхнього падіння, а не після, як повідомлялося раніше.

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