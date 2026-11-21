Россия, вероятно, намеренно направила ракеты и беспилотники в воздушное пространство Польши утром 20 ноября, во время массированной атаки на Украину. Кремль мог таким образом проверять реакцию НАТО и пытаться сдержать дальнейшую военную поддержку Украины.

По мнению экспертов ISW, Кремль мог воспользоваться тем, что вблизи польского города Нова Демба проходили военные учения «Коалиции желающих».

По данным аналитиков, одна из российских крылатых ракет Х-101 упала примерно в 35 километрах от места проведения учений. Инцидент произошел в день, когда полигон должны были посетить представители оборонных ведомств и военного командования стран-союзниц.

После инцидента польские власти обратились к НАТО с просьбой усилить противовоздушную оборону страны. В то же время на момент публикации отчета Варшава не инициировала консультаций по статье 4 Североатлантического договора.

В ISW считают, что отсутствие согласованной реакции Альянса на подобные инциденты может ослабить готовность союзников к совместным действиям. В частности, это может повысить порог, при достижении которого страны НАТО будут соглашаться реагировать на угрозы со стороны России.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

20 ноября во время российских ударов по Украине на территорию Польши попали одна крылатая ракета и два реактивных беспилотника. Ранее польские чиновники сообщали о падении двух ракет и одного дрона, однако впоследствии уточнили предварительные данные.

В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированной российской атаки на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен, а в социальных сетях начали распространять видео с обстановкой в городе.

Накануне в Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение RCB в связи с воздушной атакой Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под контролем, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства во время массированной российской атаки на западные регионы Украины.

В Польше заявили, что предупреждение о нарушении воздушного пространства российскими объектами было отправлено до их падения, а не после, как сообщалось ранее.

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