Rosja prawdopodobnie celowo skierowała rakiety i drony w stronę przestrzeni powietrznej Polski rano 20 listopada, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Kreml mógł w ten sposób sprawdzać reakcję NATO i próbować powstrzymać dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

Zdaniem ekspertów ISW Kreml mógł wykorzystać fakt, że w pobliżu polskiego miasta Nowa Demba trwały ćwiczenia wojskowe „Koalicji Chętnych”.

Według analityków jedna z rosyjskich rakiet skrzydłowych typu Ch-101 spadła około 35 kilometrów od miejsca prowadzenia ćwiczeń. Do incydentu doszło w dniu, w którym poligon mieli odwiedzić przedstawiciele resortów obrony i dowództwa wojskowego państw sojuszniczych.

Po tym incydencie polskie władze zwróciły się do NATO z prośbą o wzmocnienie obrony przeciwlotniczej kraju. Jednocześnie w momencie publikacji raportu Warszawa nie zainicjowała konsultacji na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

W ISW uważa się, że brak skoordynowanej reakcji Sojuszu na podobne incydenty może osłabić gotowość sojuszników do wspólnych działań. W szczególności może to podnieść próg, przy którym kraje NATO zgodzą się reagować na zagrożenia ze strony Rosji.

Do takiego wniosku doszli analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

20 listopada, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, na terytorium Polski spadła jedna rakieta skrzydłowa i dwa drony odrzutowe. Wcześniej polscy urzędnicy informowali o upadku dwóch rakiet i jednego drona, jednak później skorygowali wstępne dane.

W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z masowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w mediach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.

Dzień wcześniej mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali komunikat RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.

Premier Polski Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnie regiony Ukrainy.

W Polsce oświadczono, że ostrzeżenie o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty wysłano przed ich upadkiem, a nie po nim, jak informowano wcześniej.

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