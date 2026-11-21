Sędzia federalna USA Leonie Brinkema zakazała administracji prezydenta Donalda Trumpa kontynuowania budowy łuku triumfalnego o wysokości 76 metrów w pobliżu Cmentarza Narodowego w Arlington. Zakaz sądowy będzie obowiązywał przez czas nieokreślony – do czasu rozpatrzenia pozwu wniesionego przez okręg Arlington.

Sędzia ogłosiła odpowiednią decyzję podczas posiedzenia w Alexandrii w stanie Wirginia. Postanowiła wstrzymać prace nad projektem do czasu rozpatrzenia przez sąd roszczeń prawnych okręgu Arlington.

Lokalna rada twierdzi, że realizacja inicjatywy Donalda Trumpa może pogłębić korki i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Okręg ten położony jest na przeciwległym brzegu rzeki Potomac w stosunku do Waszyngtonu.

Leonie Brinkema, mianowana na to stanowisko przez prezydenta Billa Clintona, zwróciła uwagę na liczne niedociągnięcia w federalnej analizie ekonomicznych i środowiskowych skutków budowy.

W szczególności sędzia podkreśliła, że rząd nie wyjaśnił w wystarczającym stopniu, jak budowa łuku wpłynie na położone w pobliżu Narodowe Lotnisko im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie.

„W tej sprawie po prostu tego nie zrobiono, ponieważ prace prowadzono zbyt pochopnie” – zauważyła Brinkema.

W Białym Domu zareagowano na orzeczenie sądu i oświadczono, że nadal będzie się dążyć do realizacji projektu.

„Nie należy nadużywać systemu sądowego w celu upolitycznienia budowli, która ma służyć zjednoczeniu naszego narodu. Będziemy nadal bronić tego pięknego i stosownego pomnika i jesteśmy przekonani, że w trakcie tego postępowania sądowego nasza racja zostanie w pełni potwierdzona” – oświadczył rzecznik Białego Domu Davis Ingle.

W ten sposób jest to już druga sędzia federalna, która zablokowała plany administracji Trumpa dotyczące wzniesienia łuku triumfalnego w Waszyngtonie.

Informację tę podaje agencja Associated Press.

Wcześniej Narodowa Komisja Planowania Stolicy Stanów Zjednoczonych (NCPC) zatwierdziła plany budowy łuku triumfalnego pomiędzy pomnikiem Lincolna a Narodowym Cmentarzem w Arlington. Decyzja została przyjęta ośmioma głosami przeciwko czterem po prawie dziewięciogodzinnym posiedzeniu.

W Waszyngtonie w ciągu najbliższych dwóch tygodni planowane jest rozpoczęcie prac ziemnych związanych z budową Wielkiego Łuku Triumfalnego oraz wojskowego punktu widokowego. Obiekt ma powstać na Memorial Circle na Wyspie Kolumbii — pomiędzy pomnikiem Lincolna a Narodowym Cmentarzem w Arlington.

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