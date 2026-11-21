Федеральный судья США Леони Бринкема запретила администрации президента Дональда Трампа продолжать строительство триумфальной арки высотой 76 метров вблизи Арлингтонского национального кладбища. Судебный запрет будет действовать на неопределенный срок — до рассмотрения иска, поданного округом Арлингтон.

Соответствующее решение судья огласила во время заседания в Александрии, штат Вирджиния. Она постановила приостановить работы над проектом, пока суд будет рассматривать юридические претензии округа Арлингтон.

Местный совет утверждает, что реализация инициативы Дональда Трампа может усугубить транспортные пробки и создать угрозу общественной безопасности. Округ расположен на противоположном от Вашингтона берегу реки Потомак.

Леони Бринкема, назначенная на эту должность президентом Биллом Клинтоном, обратила внимание на многочисленные недостатки в федеральном анализе экономических и экологических последствий строительства.

В частности, судья подчеркнула, что правительство недостаточно объяснило, как строительство арки повлияет на расположенный неподалеку Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

«Этого просто не было сделано в данном деле, поскольку работа велась слишком поспешно», — отметила Бринкема.

В Белом доме отреагировали на судебное решение и заявили, что будут продолжать добиваться реализации проекта.

«Не следует злоупотреблять судебной системой для политизации сооружения, предназначенного для объединения нашей нации. Мы и впредь будем отстаивать этот прекрасный и уместный памятник и уверены, что в ходе этого судебного разбирательства наша правота будет полностью подтверждена», — заявил пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

Таким образом, это уже вторая федеральная судья, заблокировавшая планы администрации Трампа по возведению триумфальной арки в Вашингтоне.

Об этом пишет Associated Press.

Ранее Национальная комиссия по планированию столицы США (NCPC) одобрила планы возведения триумфальной арки между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. Решение было поддержано восемью голосами против четырёх после почти девятичасового заседания.

В Вашингтоне в течение следующих двух недель планируется начать земляные работы для строительства Большой триумфальной арки и военной смотровой площадки. Объект планируется возвести на Мемориальном кольце на острове Колумбия — между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем.

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