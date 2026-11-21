美国联邦法官莱昂尼·布林克马下令，禁止唐纳德·特朗普总统领导的政府继续在阿灵顿国家公墓附近建造一座高76米的凯旋门。 该禁令将无限期生效，直至阿灵顿县提起的诉讼得到审理为止。

法官在弗吉尼亚州亚历山大市举行的庭审中宣布了这一裁决。她裁定，在法院审理阿灵顿县提出的法律诉求期间，该项目施工必须暂停。

当地议会认为，实施唐纳德·特朗普的这一倡议可能会加剧交通拥堵，并对公共安全构成威胁。该县位于波托马克河对岸，与华盛顿隔河相望。

由比尔·克林顿总统任命的莱昂妮·布林克玛指出，联邦政府对该项目经济及环境影响的评估存在诸多缺陷。

特别是，这位法官强调，政府未能充分说明拱门建设将如何影响附近的华盛顿罗纳德·里根国家机场。

“由于工作推进过于仓促，本案中根本没有进行这方面的说明，”布林克马指出。

白宫对这一裁决作出回应，表示将继续推动该项目的实施。

“不应滥用司法系统，将本应团结我们国家的建筑项目政治化。 我们将继续捍卫这座美丽且意义深远的纪念碑，并确信在此次诉讼过程中，我们的正当性将得到完全证实，”白宫发言人戴维斯·英格尔表示。

至此，这已是第二位阻止特朗普政府在华盛顿建造凯旋门计划的联邦法官。

美联社对此进行了报道。

此前，美国国家首都规划委员会（NCPC）批准了在林肯纪念堂与阿灵顿国家公墓之间建造凯旋门的计划。 经过近九小时的会议，该决议以八票赞成、四票反对获得通过。

华盛顿计划在未来两周内启动土方工程，以建造大凯旋门和军事观礼台。 该工程将建在哥伦比亚岛的纪念环路上——位于林肯纪念堂与阿灵顿国家公墓之间。

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