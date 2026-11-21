Президент Европейского совета Антониу Кошта представил собственное предложение по многолетнему бюджету Европейского Союза на 2028–2034 годы. Документ предусматривает сокращение общих расходов по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии, при этом для Украины предлагается сохранить финансирование в размере до 100 млрд евро в текущих ценах.

Для поддержки Украины в многолетнем бюджете Евросоюза предусмотрен специальный инструмент Ukraine Reserve в размере до 100 млрд евро в текущих ценах. В постоянных ценах 2025 года эта сумма составляет 88,869 млрд евро.

«Конкретно мое предложение на 10% ниже первоначального предложения Комиссии — сокращение на 204 млрд евро в текущих ценах, чтобы удержать национальные взносы на разумном уровне», — заявил Антониу Кошта, представляя свой план.

В то же время финансирование Украины в размере 100 млрд евро соответствует первоначальному предложению Европейской комиссии. Эти средства планируется предусмотреть сверх установленных бюджетных потолков многолетней финансовой рамки ЕС.

Помощь Украине предлагается оказывать в форме бюджетных гарантий, финансирования, не связанного с займами, а также кредитной поддержки, обеспеченной бюджетными возможностями Евросоюза.

Кроме того, предложение предусматривает возможность дополнительного субсидирования затрат на заимствования для Украины и привлечения дополнительного финансирования через инструменты внешней помощи ЕС, в частности для покрытия гуманитарных нужд.

Общий объем предложенного многолетнего бюджета ЕС составляет около 1,78 трлн евро в текущих ценах.

Предложение Антониу Кошти планируется обсудить на заседании Европейского совета, которое состоится 26-27 ноября в Брюсселе.

Об этом говорится в предложении Кошты относительно многолетней финансовой рамки ЕС на 2028–2034 годы.

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