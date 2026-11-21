Кошта предложил сокращённый бюджет ЕС, для Украины предусмотрено до 100 млрд евро
Президент Европейского совета Антониу Кошта представил собственное предложение по многолетнему бюджету Европейского Союза на 2028–2034 годы. Документ предусматривает сокращение общих расходов по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии, при этом для Украины предлагается сохранить финансирование в размере до 100 млрд евро в текущих ценах.
Для поддержки Украины в многолетнем бюджете Евросоюза предусмотрен специальный инструмент Ukraine Reserve в размере до 100 млрд евро в текущих ценах. В постоянных ценах 2025 года эта сумма составляет 88,869 млрд евро.
«Конкретно мое предложение на 10% ниже первоначального предложения Комиссии — сокращение на 204 млрд евро в текущих ценах, чтобы удержать национальные взносы на разумном уровне», — заявил Антониу Кошта, представляя свой план.
В то же время финансирование Украины в размере 100 млрд евро соответствует первоначальному предложению Европейской комиссии. Эти средства планируется предусмотреть сверх установленных бюджетных потолков многолетней финансовой рамки ЕС.
Помощь Украине предлагается оказывать в форме бюджетных гарантий, финансирования, не связанного с займами, а также кредитной поддержки, обеспеченной бюджетными возможностями Евросоюза.
Кроме того, предложение предусматривает возможность дополнительного субсидирования затрат на заимствования для Украины и привлечения дополнительного финансирования через инструменты внешней помощи ЕС, в частности для покрытия гуманитарных нужд.
Общий объем предложенного многолетнего бюджета ЕС составляет около 1,78 трлн евро в текущих ценах.
Предложение Антониу Кошти планируется обсудить на заседании Европейского совета, которое состоится 26-27 ноября в Брюсселе.
Об этом говорится в предложении Кошты относительно многолетней финансовой рамки ЕС на 2028–2034 годы.
В Германии согласовали бюджет на 2027 год. Параллельно изменения, касающиеся подоходного налога, пенсионных взносов, медицинского страхования и страхования на случай необходимости ухода, будут влиять на чистый доход работников.
В Швеции представили переходный бюджет на 2027 год, который в основном продолжает действующий бюджет без новых политических инициатив и предвыборных обещаний. Министр финансов Элизабет Свантессон представила законопроект о бюджете в ожидании формирования нового правительства.