Утром в субботу, 21 ноября, Вооружённые силы Эстонии объявили предупреждение о возможной угрозе со стороны беспилотников в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. В воздух подняли авиацию союзников по НАТО, в частности турецкие истребители.

В 4:42 эстонские Вооруженные силы сообщили о возможной угрозе со стороны беспилотников сразу в двух уездах. Военные также сообщили, что в воздухе находятся самолеты союзников по НАТО, среди которых были турецкие истребители.

Один из жителей уезда Ляэне-Вирумаа рассказал, что примерно в 6:13 слышал звук беспилотника, а также шум истребителя.

В 6:49 Вооруженные силы Эстонии сообщили об отмене предупреждения о воздушной угрозе.

На данный момент эстонская сторона не заявляла о нарушении воздушного пространства страны.

Об этом сообщает ERR.

Правительство Эстонии решило с 1 декабря временно закрыть все пять автомобильных пограничных пунктов на границе с Россией, государством-агрессором. Решение было принято из соображений национальной безопасности.

Правительство Эстонии приняло решение приостановить пересечение эстонско-российской границы с 1 декабря 2026 года. Ограничения будут действовать на всех автомобильных пунктах пропуска, а через шесть месяцев власти оценят необходимость их пересмотра.

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