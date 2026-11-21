W sobotę rano, 21 listopada, estońskie siły zbrojne ogłosiły ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu ze strony dronów w powiatach Ida-Virumaa i Lääne-Virumaa. W powietrze wzbiły się samoloty sojuszników z NATO, w tym tureckie myśliwce.

O godz. 4:42 estońskie Siły Zbrojne poinformowały o potencjalnym zagrożeniu ze strony dronów jednocześnie w dwóch powiatach. Wojsko poinformowało również, że w powietrzu znajdują się samoloty sojuszników z NATO, wśród których były tureckie myśliwce.

Jeden z mieszkańców powiatu Lääne-Virumaa opowiedział, że około godziny 6:13 usłyszał odgłos drona, a także hałas myśliwca.

O godz. 6:49 estońskie siły zbrojne poinformowały o odwołaniu ostrzeżenia o zagrożeniu powietrznym.

Jak dotąd strona estońska nie zgłosiła naruszenia przestrzeni powietrznej kraju.

Informuje o tym ERR.

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