Minister finansów USA Scott Bessent skrytykował kraje europejskie za zakup rosyjskiej ropy. Według niego, kontynuując zakupy rosyjskich surowców energetycznych, Europa w rzeczywistości finansuje machinę wojskową Kremla i przekazała Władimirowi Putinowi więcej środków niż prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

„Europejczycy chcą zapędzić się w kozi róg, jednocześnie finansując rosyjską machinę wojskową poprzez wykupywanie całej jej ropy, co jest jeszcze gorsze... Europejczycy przekazali Władimirowi Putinowi więcej pieniędzy niż prezydentowi Zełenskiemu” – zaznaczył szef amerykańskiego Ministerstwa Finansów.

Bassent faktycznie oskarżył państwa europejskie o prowadzenie sprzecznej polityki: z jednej strony wspierają Ukrainę, a z drugiej – nadal kupują rosyjskie surowce energetyczne, zapewniając Moskwie środki na kontynuację wojny.

Bessent wypowiedział się na ten temat w amerykańskiej stacji telewizyjnej Newsmax, komentując wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, którą nazwał jednym z najstraszniejszych konfliktów w całym swoim życiu.

Wcześniej minister finansów USA Scott Bessent wezwał Bank Światowy do zniesienia ograniczeń dotyczących finansowania projektów związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu. Stwierdził to w przemówieniu skierowanym do Komitetu ds. Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

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