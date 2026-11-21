Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал европейские страны за закупку российской нефти. По его словам, продолжая покупать российские энергоресурсы, Европа фактически финансирует военную машину Кремля и передала Владимиру Путину больше средств, чем президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Европейцы хотят загнать себя в угол, одновременно финансируя военную машину России, скупая всю её нефть, что ещё хуже... Европейцы отправили Владимиру Путину больше денег, чем президенту Зеленскому», — отметил глава Минфина США.

Бессент фактически обвинил европейские государства в противоречивой политике: с одной стороны, они поддерживают Украину, а с другой — продолжают покупать российские энергоресурсы, обеспечивая Москве поступление средств на продолжение войны.

Об этом Бессент заявил в эфире американского телеканала Newsmax, комментируя войну России против Украины, которую назвал одним из самых ужасных конфликтов за всю свою жизнь.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент призвал Всемирный банк отменить ограничения на финансирование проектов по добыче нефти и газа. Об этом он заявил в обращении к Комитету по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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