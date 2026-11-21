Гастрономический праздник 21 ноября 2026 года — День пряников: три рецепта
21 ноября в США отмечают Национальный день имбирных пряников — праздник ароматной выпечки с имбирем, корицей и другими специями. Пряники имеют многовековую историю: когда-то их готовили из меда и хлебных крошек, а со временем они стали популярным лакомством на ярмарках и рождественских столах во многих странах. Рассказываем, откуда взялась эта выпечка, чем отличаются её разновидности и как приготовить пряники дома.
Пряники имеют очень древнюю историю. Еще в Древнем Египте, Греции и Риме готовили медовые лепешки с пряностями. Они были похожи на современные пряники, хотя рецепты и вкус существенно отличались. Такую выпечку могли использовать не только в пищу, но и во время религиозных обрядов. Имбирь, ставший одной из главных специй в современных пряниках, родом из Азии. Его выращивали в Китае, а впоследствии он попал в другие страны благодаря торговым путям. В Европу имбирь привозили купцы, поэтому сначала он был дорогим и доступным преимущественно состоятельным людям.
В средневековой Европе пряники начали приобретать привычный для нас вид. Их готовили из меда, хлебных крошек и различных специй. Выпечкой занимались монастыри, а позже — профессиональные пекари. Пряники продавали на ярмарках, дарили на праздники и даже изготавливали в форме людей, животных и религиозных символов. Со временем рецепты распространились по всей Европе. В Германии появился знаменитый лебкухен, во Франции — pain d’épices, в Польше — торуньские пряники, а в Англии стали популярными пряные лепешки и печенье. В Украине также давно готовят медовые пряники, которые часто называют медовниками или пряниками в зависимости от рецепта и региона.
Особое место в истории пряников занимает немецкий город Нюрнберг. Там их выпекают уже много веков. Местные пекари имели доступ к специям, которые привозили по торговым путям, поэтому создали собственный рецепт с медом, орехами и ароматными приправами. Нюрнбергский лебкухен и сегодня считается одним из самых известных рождественских лакомств Германии.
Как пряники стали популярными в мире
В XVI веке пряники стали популярными при английском королевском дворе. Согласно историческим преданиям, королева Елизавета I угощала гостей фигурками из теста, напоминавшими самих приглашённых. Так появилась одна из ранних традиций фигурных пряниковых печений.
В Германии пряники постепенно стали частью рождественской культуры. Именно там особенно распространилось изготовление пряниковых домиков. Их украшали глазурью, конфетами и орехами. Популярности этой традиции добавила сказка братьев Гримм «Гензель и Гретель», в которой дети находят домик из сладостей. Правда, в первоначальной версии сказки он не был полностью сделан из пряников.
В Америку рецепты пряников привезли европейские переселенцы. Там выпечка приобрела новые формы: американцы начали активно использовать патоку — густой тёмный сироп, придающий пряникам насыщенный цвет и карамельный вкус. Появились мягкие пряничные пироги, хрустящее печенье и знаменитые человечки. Сегодня пряники готовят во многих странах. Они могут быть мягкими или хрустящими, тонкими или пышными, с начинкой или без неё. Их продают на рождественских ярмарках, дарят в праздничных коробках и используют для создания целых сладких композиций.
Какие ингредиенты используют для пряников
Единого рецепта пряников не существует. Состав зависит от страны, традиций и желаемой текстуры. Но есть несколько продуктов, которые чаще всего используют для приготовления этой выпечки.
Мука — основа теста. Чаще всего берут пшеничную, но иногда добавляют ржаную.
Мед — придает сладость, аромат и характерную мягкость.
Сахар или патока — делают вкус насыщеннее. Патока также придает темный цвет.
Имбирь — главная специя, придающая легкую остроту и характерный аромат.
Корица — придает сладкий теплый запах.
Гвоздика и мускатный орех — делают вкус более глубоким и пряным.
Сливочное масло и яйца — помогают сделать тесто нежным и пластичным.
Сода или разрыхлитель — делают выпечку более лёгкой и мягкой.
Для украшения используют сахарную глазурь, шоколад, орехи, цукаты, цветную посыпку и конфеты. А чтобы пряники имели насыщенный аромат, в тесто иногда добавляют апельсиновую цедру, ваниль или кардамон.
Интересные факты о пряниках
1. Когда-то пряники не обязательно содержали имбирь. В Англии в XV веке так могли называть сладкую смесь из хлебных крошек, меда и специй. Имбирь не всегда входил в состав ингредиентов.
2. Пряники были признаком достатка. В средневековье имбирь, корица и шафран стоили дорого. Поэтому выпечка с большим количеством специй могла свидетельствовать о зажиточности хозяев.
3. Пряники использовали в качестве украшения. Им придавали форму животных, людей, королей и религиозных персонажей. Некоторые изделия даже украшали съедобным золотом.
4. В разных странах есть свои разновидности. Немецкий лебкухен часто содержит орехи и мёд, французский pain d’épices напоминает пряный мёдовый хлеб, а польские торунские пряники известны своими традиционными формами и начинками.
5. Пряничные домики стали рождественским символом. Их создают не только для угощения, но и в качестве праздничного украшения. Некоторые кондитеры строят целые деревни, замки и копии известных зданий из теста и глазури.
6. В США есть отдельный праздник, посвящённый пряниковому печенью. Национальный день пряникового печенья отмечается 21 ноября. Он посвящён домашней выпечке, фигурному печенью и украшению сладостей.
Три рецепта ароматных пряников
Пряники можно приготовить не только по классическому рецепту. Предлагаем три варианта: мягкие медовые пряники с апельсином, необычные шоколадные пряники и традиционное рождественское печенье, которое можно раскрашивать глазурью.
1. Мягкие медовые пряники с апельсиновой цедрой
Эти пряники получаются нежными внутри, с лёгкой цитрусовой ноткой и насыщенным ароматом специй. Они хорошо сочетаются с чаем, кофе или тёплым молоком.
Ингредиенты:
350 г пшеничной муки;
120 г меда;
100 г сахара;
100 г сливочного масла;
1 яйцо;
1 ч. л. молотого имбиря;
1 ч. л. корицы;
¼ ч. л. молотой гвоздики;
½ ч. л. соды;
цедра одного апельсина;
щепотка соли.
Приготовление:
В небольшой кастрюле смешайте мед, сахар и сливочное масло. Нагревайте на слабом огне, пока масло не растает, а сахар частично не растворится. Не доводите смесь до кипения.
Снимите кастрюлю с плиты и дайте массе немного остыть. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте.
В отдельной миске смешайте муку, соду, соль, имбирь, корицу и гвоздику.
Добавьте сухие ингредиенты в медовую смесь. Всыпьте апельсиновую цедру и замесите мягкое тесто.
Заверните его в пленку и положите в холодильник примерно на час.
Раскатайте тесто толщиной около 1 см. Вырежьте кружочки или фигурки с помощью формочек.
Выложите пряники на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 °C примерно 10–12 минут.
Дайте выпечке остыть. По желанию полейте медовой глазурью или посыпьте сахарной пудрой.
2. Шоколадные пряники с имбирем и корицей
Этот вариант понравится тем, кто любит шоколадные десерты. Какао придает пряникам насыщенный вкус, а имбирь и корица создают приятный пряный аромат. После выпечки они получаются мягкими внутри, а сверху могут иметь красивые небольшие трещинки.
Ингредиенты:
250 г муки;
40 г какао;
120 г коричневого сахара;
100 г сливочного масла;
1 яйцо;
2 ст. л. меда;
1 ч. л. молотого имбиря;
1 ч. л. корицы;
½ ч. л. соды;
50 г темного шоколада;
щепотка соли;
сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
Мягкое сливочное масло взбейте с коричневым сахаром до однородной массы.
Добавьте яйцо и мед. Перемешайте.
В отдельной миске смешайте муку, какао, соду, соль, имбирь и корицу.
Постепенно всыпьте сухую смесь в масляную. Добавьте мелко нарезанный тёмный шоколад и замесите тесто.
Накройте миску и поставьте в холодильник на 30–40 минут.
Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их в сахарной пудре.
Выложите на противень, оставляя между шариками расстояние, ведь во время выпекания они немного расплющатся.
Выпекайте при температуре 180 °C примерно 10–12 минут.
Дайте пряникам остыть на противне несколько минут, а затем переложите на решетку.
Совет: не передерживайте шоколадные пряники в духовке. Если они кажутся ещё немного мягкими в середине, это нормально. После остывания они станут плотнее, но сохранят нежную текстуру.
3. Рождественские пряники с цветной глазурью
Это классический праздничный вариант, который можно готовить всей семьёй. Из теста легко вырезать ёлочки, звёздочки, снежинки, колокольчики и человечков. А самая интересная часть — украшение белой и цветной глазурью.
Ингредиенты для теста:
400 г муки;
120 г меда;
100 г коричневого сахара;
100 г сливочного масла;
1 яйцо;
1 ч. л. молотого имбиря;
1 ч. л. корицы;
½ ч. л. молотой гвоздики;
½ ч. л. соды;
щепотка соли.
Для глазури:
1 яичный белок;
180–200 г сахарной пудры;
½ ч. л. лимонного сока;
пищевые красители разных цветов.
Приготовление пряников:
Мед, сахар и масло подогрейте в кастрюле на слабом огне. Когда масло растает, снимите смесь с плиты и дайте ей остыть.
Добавьте яйцо и перемешайте.
Отдельно смешайте муку, соду, соль, имбирь, корицу и гвоздику.
Смешайте сухие ингредиенты с медовой массой и замесите однородное тесто.
Заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 1–2 часа.
Раскатайте тесто толщиной примерно 5 мм. С помощью формочек вырежьте праздничные фигурки.
Переложите их на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 °C примерно 8–12 минут. Время зависит от размера печенья.
Готовые пряники полностью остудите перед украшением.
Как приготовить глазурь:
Взбейте яичный белок с лимонным соком.
Постепенно добавьте просеянную сахарную пудру и перемешайте до получения густой, гладкой массы.
Разделите глазурь на несколько небольших порций. В каждую добавьте пищевой краситель нужного цвета.
Переложите глазурь в кондитерские мешки или небольшие пакеты с отрезанным уголком.
Как раскрашивать пряники:
Сначала нарисуйте тонкий контур по краям фигурки. Он поможет глазури не растекаться.
Затем заполните середину более жидкой глазурью того же цвета.
Белой глазурью можно рисовать снежинки, узоры, точки и снег.
Зелёной украшайте ёлки, красной — рождественские шапочки и сердечки, жёлтой — звёзды.
Для дополнительного декора используйте сахарную посыпку или маленькие съедобные бусинки.
Оставьте готовые пряники на несколько часов, чтобы глазурь полностью высохла. После этого их можно складывать в коробки, дарить близким или использовать в качестве съедобных украшений для праздничного стола.
Совет по безопасности: для глазури лучше использовать пастеризованный яичный белок или сухой альбумин, особенно если пряники будут есть дети.
Как хранить домашние пряники
Чтобы выпечка дольше оставалась вкусной, дождитесь её полного остывания, а затем переложите в герметичный контейнер или металлическую коробку. Храните пряники в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей. Мягкие медовые пряники могут стать ещё нежнее после одного-двух дней хранения. А печенье с глазурью лучше сначала полностью высушить и только потом складывать в коробку, перекладывая слои пергаментом.
Национальный день пряничного печенья — отличный повод попробовать новый рецепт, украсить выпечку вместе с детьми или устроить домашний вечер с чаем и сладостями. А если испечь пряники в форме елочек, звёзд и снежинок, можно чуть раньше почувствовать приближение Рождества.