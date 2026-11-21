21 ноября в США отмечают Национальный день имбирных пряников — праздник ароматной выпечки с имбирем, корицей и другими специями. Пряники имеют многовековую историю: когда-то их готовили из меда и хлебных крошек, а со временем они стали популярным лакомством на ярмарках и рождественских столах во многих странах. Рассказываем, откуда взялась эта выпечка, чем отличаются её разновидности и как приготовить пряники дома.

Пряники имеют очень древнюю историю. Еще в Древнем Египте, Греции и Риме готовили медовые лепешки с пряностями. Они были похожи на современные пряники, хотя рецепты и вкус существенно отличались. Такую выпечку могли использовать не только в пищу, но и во время религиозных обрядов. Имбирь, ставший одной из главных специй в современных пряниках, родом из Азии. Его выращивали в Китае, а впоследствии он попал в другие страны благодаря торговым путям. В Европу имбирь привозили купцы, поэтому сначала он был дорогим и доступным преимущественно состоятельным людям.

В средневековой Европе пряники начали приобретать привычный для нас вид. Их готовили из меда, хлебных крошек и различных специй. Выпечкой занимались монастыри, а позже — профессиональные пекари. Пряники продавали на ярмарках, дарили на праздники и даже изготавливали в форме людей, животных и религиозных символов. Со временем рецепты распространились по всей Европе. В Германии появился знаменитый лебкухен, во Франции — pain d’épices, в Польше — торуньские пряники, а в Англии стали популярными пряные лепешки и печенье. В Украине также давно готовят медовые пряники, которые часто называют медовниками или пряниками в зависимости от рецепта и региона.

Особое место в истории пряников занимает немецкий город Нюрнберг. Там их выпекают уже много веков. Местные пекари имели доступ к специям, которые привозили по торговым путям, поэтому создали собственный рецепт с медом, орехами и ароматными приправами. Нюрнбергский лебкухен и сегодня считается одним из самых известных рождественских лакомств Германии.

Как пряники стали популярными в мире

В XVI веке пряники стали популярными при английском королевском дворе. Согласно историческим преданиям, королева Елизавета I угощала гостей фигурками из теста, напоминавшими самих приглашённых. Так появилась одна из ранних традиций фигурных пряниковых печений.

В Германии пряники постепенно стали частью рождественской культуры. Именно там особенно распространилось изготовление пряниковых домиков. Их украшали глазурью, конфетами и орехами. Популярности этой традиции добавила сказка братьев Гримм «Гензель и Гретель», в которой дети находят домик из сладостей. Правда, в первоначальной версии сказки он не был полностью сделан из пряников.

В Америку рецепты пряников привезли европейские переселенцы. Там выпечка приобрела новые формы: американцы начали активно использовать патоку — густой тёмный сироп, придающий пряникам насыщенный цвет и карамельный вкус. Появились мягкие пряничные пироги, хрустящее печенье и знаменитые человечки. Сегодня пряники готовят во многих странах. Они могут быть мягкими или хрустящими, тонкими или пышными, с начинкой или без неё. Их продают на рождественских ярмарках, дарят в праздничных коробках и используют для создания целых сладких композиций.

Какие ингредиенты используют для пряников

Единого рецепта пряников не существует. Состав зависит от страны, традиций и желаемой текстуры. Но есть несколько продуктов, которые чаще всего используют для приготовления этой выпечки.

Мука — основа теста. Чаще всего берут пшеничную, но иногда добавляют ржаную.

Мед — придает сладость, аромат и характерную мягкость.

Сахар или патока — делают вкус насыщеннее. Патока также придает темный цвет.

Имбирь — главная специя, придающая легкую остроту и характерный аромат.

Корица — придает сладкий теплый запах.

Гвоздика и мускатный орех — делают вкус более глубоким и пряным.

Сливочное масло и яйца — помогают сделать тесто нежным и пластичным.

Сода или разрыхлитель — делают выпечку более лёгкой и мягкой.

Для украшения используют сахарную глазурь, шоколад, орехи, цукаты, цветную посыпку и конфеты. А чтобы пряники имели насыщенный аромат, в тесто иногда добавляют апельсиновую цедру, ваниль или кардамон.

Интересные факты о пряниках

1. Когда-то пряники не обязательно содержали имбирь. В Англии в XV веке так могли называть сладкую смесь из хлебных крошек, меда и специй. Имбирь не всегда входил в состав ингредиентов.

2. Пряники были признаком достатка. В средневековье имбирь, корица и шафран стоили дорого. Поэтому выпечка с большим количеством специй могла свидетельствовать о зажиточности хозяев.

3. Пряники использовали в качестве украшения. Им придавали форму животных, людей, королей и религиозных персонажей. Некоторые изделия даже украшали съедобным золотом.

4. В разных странах есть свои разновидности. Немецкий лебкухен часто содержит орехи и мёд, французский pain d’épices напоминает пряный мёдовый хлеб, а польские торунские пряники известны своими традиционными формами и начинками.

5. Пряничные домики стали рождественским символом. Их создают не только для угощения, но и в качестве праздничного украшения. Некоторые кондитеры строят целые деревни, замки и копии известных зданий из теста и глазури.

6. В США есть отдельный праздник, посвящённый пряниковому печенью. Национальный день пряникового печенья отмечается 21 ноября. Он посвящён домашней выпечке, фигурному печенью и украшению сладостей.

Три рецепта ароматных пряников

Пряники можно приготовить не только по классическому рецепту. Предлагаем три варианта: мягкие медовые пряники с апельсином, необычные шоколадные пряники и традиционное рождественское печенье, которое можно раскрашивать глазурью.

1. Мягкие медовые пряники с апельсиновой цедрой

Эти пряники получаются нежными внутри, с лёгкой цитрусовой ноткой и насыщенным ароматом специй. Они хорошо сочетаются с чаем, кофе или тёплым молоком.

Ингредиенты:

350 г пшеничной муки;

120 г меда;

100 г сахара;

100 г сливочного масла;

1 яйцо;

1 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. корицы;

¼ ч. л. молотой гвоздики;

½ ч. л. соды;

цедра одного апельсина;

щепотка соли.

Приготовление:

В небольшой кастрюле смешайте мед, сахар и сливочное масло. Нагревайте на слабом огне, пока масло не растает, а сахар частично не растворится. Не доводите смесь до кипения. Снимите кастрюлю с плиты и дайте массе немного остыть. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, соду, соль, имбирь, корицу и гвоздику. Добавьте сухие ингредиенты в медовую смесь. Всыпьте апельсиновую цедру и замесите мягкое тесто. Заверните его в пленку и положите в холодильник примерно на час. Раскатайте тесто толщиной около 1 см. Вырежьте кружочки или фигурки с помощью формочек. Выложите пряники на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 °C примерно 10–12 минут. Дайте выпечке остыть. По желанию полейте медовой глазурью или посыпьте сахарной пудрой.

2. Шоколадные пряники с имбирем и корицей

Этот вариант понравится тем, кто любит шоколадные десерты. Какао придает пряникам насыщенный вкус, а имбирь и корица создают приятный пряный аромат. После выпечки они получаются мягкими внутри, а сверху могут иметь красивые небольшие трещинки.

Ингредиенты:

250 г муки;

40 г какао;

120 г коричневого сахара;

100 г сливочного масла;

1 яйцо;

2 ст. л. меда;

1 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. корицы;

½ ч. л. соды;

50 г темного шоколада;

щепотка соли;

сахарная пудра для украшения.

Приготовление:

Мягкое сливочное масло взбейте с коричневым сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и мед. Перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, какао, соду, соль, имбирь и корицу. Постепенно всыпьте сухую смесь в масляную. Добавьте мелко нарезанный тёмный шоколад и замесите тесто. Накройте миску и поставьте в холодильник на 30–40 минут. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их в сахарной пудре. Выложите на противень, оставляя между шариками расстояние, ведь во время выпекания они немного расплющатся. Выпекайте при температуре 180 °C примерно 10–12 минут. Дайте пряникам остыть на противне несколько минут, а затем переложите на решетку.

Совет: не передерживайте шоколадные пряники в духовке. Если они кажутся ещё немного мягкими в середине, это нормально. После остывания они станут плотнее, но сохранят нежную текстуру.

3. Рождественские пряники с цветной глазурью

Это классический праздничный вариант, который можно готовить всей семьёй. Из теста легко вырезать ёлочки, звёздочки, снежинки, колокольчики и человечков. А самая интересная часть — украшение белой и цветной глазурью.

Ингредиенты для теста:

400 г муки;

120 г меда;

100 г коричневого сахара;

100 г сливочного масла;

1 яйцо;

1 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. корицы;

½ ч. л. молотой гвоздики;

½ ч. л. соды;

щепотка соли.

Для глазури:

1 яичный белок;

180–200 г сахарной пудры;

½ ч. л. лимонного сока;

пищевые красители разных цветов.

Приготовление пряников:

Мед, сахар и масло подогрейте в кастрюле на слабом огне. Когда масло растает, снимите смесь с плиты и дайте ей остыть. Добавьте яйцо и перемешайте. Отдельно смешайте муку, соду, соль, имбирь, корицу и гвоздику. Смешайте сухие ингредиенты с медовой массой и замесите однородное тесто. Заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 1–2 часа. Раскатайте тесто толщиной примерно 5 мм. С помощью формочек вырежьте праздничные фигурки. Переложите их на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 °C примерно 8–12 минут. Время зависит от размера печенья. Готовые пряники полностью остудите перед украшением.

Как приготовить глазурь:

Взбейте яичный белок с лимонным соком. Постепенно добавьте просеянную сахарную пудру и перемешайте до получения густой, гладкой массы. Разделите глазурь на несколько небольших порций. В каждую добавьте пищевой краситель нужного цвета. Переложите глазурь в кондитерские мешки или небольшие пакеты с отрезанным уголком.

Как раскрашивать пряники:

Сначала нарисуйте тонкий контур по краям фигурки. Он поможет глазури не растекаться.

Затем заполните середину более жидкой глазурью того же цвета.

Белой глазурью можно рисовать снежинки, узоры, точки и снег.

Зелёной украшайте ёлки, красной — рождественские шапочки и сердечки, жёлтой — звёзды.

Для дополнительного декора используйте сахарную посыпку или маленькие съедобные бусинки.

Оставьте готовые пряники на несколько часов, чтобы глазурь полностью высохла. После этого их можно складывать в коробки, дарить близким или использовать в качестве съедобных украшений для праздничного стола.

Совет по безопасности: для глазури лучше использовать пастеризованный яичный белок или сухой альбумин, особенно если пряники будут есть дети.

Как хранить домашние пряники

Чтобы выпечка дольше оставалась вкусной, дождитесь её полного остывания, а затем переложите в герметичный контейнер или металлическую коробку. Храните пряники в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей. Мягкие медовые пряники могут стать ещё нежнее после одного-двух дней хранения. А печенье с глазурью лучше сначала полностью высушить и только потом складывать в коробку, перекладывая слои пергаментом.

Национальный день пряничного печенья — отличный повод попробовать новый рецепт, украсить выпечку вместе с детьми или устроить домашний вечер с чаем и сладостями. А если испечь пряники в форме елочек, звёзд и снежинок, можно чуть раньше почувствовать приближение Рождества.

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