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Уряд Естонії ухвалив рішення призупинити перетин естонсько-російського кордону з 1 грудня 2026 року. Обмеження діятимуть на всіх автомобільних пунктах пропуску, а через шість місяців влада оцінить необхідність їх перегляду.

Рух буде зупинено на п’яти прикордонних пунктах пропуску: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа та Саатсе.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що рішення стало відповіддю на дії Росії та необхідне для захисту безпеки країни.

«Ворожі дії Росії мають наслідки. Ми раніше заявляли, що в разі продовження атак вживатимемо таких заходів для захисту своєї безпеки. Тепер ми це робимо. Естонія діє спокійно й виважено, але рішуче. Ми не дозволимо Росії використовувати нашу відкритість проти нас самих», — сказав глава уряду.

Рішення уряду передбачає призупинення пересування людей і транспортних засобів через автомобільні пункти пропуску.

Водночас залізничні вантажоперевезення продовжать здійснювати відповідно до чинних обмежень і можливостей, за умов суворого митного контролю.

«Рішення ухвалено не легковажно, але наш головний обов’язок — захистити мешканців Естонії та безпеку держави. Водночас ми маємо підтримувати життєздатність прикордонних регіонів і допомагати їм адаптуватися до нової ситуації», — наголосив Крістен Міхал.

Мешканцям Естонії, які перебувають на території Росії, рекомендують заздалегідь спланувати повернення додому та ретельно зважити необхідність поїздок до сусідньої країни.

Після припинення роботи автомобільних пунктів пропуску подорожувати між Естонією та Росією доведеться іншими відкритими маршрутами. Такі поїздки можуть бути довшими та дорожчими.

Про це повідомляє видання Postimees.

Міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що країна з 1 грудня закриє всі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією — державою-агресором. Рішення пов’язують зі спробою підпалу підприємства оборонної промисловості Threod Systems у Віймсі, на північ від Таллінна.

Президентка Естонії Юлле Мадізе заявила, що рішення про можливе закриття автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією — державою-агресором — має ґрунтуватися на оцінці економічних, гуманітарних, дипломатичних і безпекових наслідків. Вона закликала уряд не ухвалювати емоційних рішень, які можуть зашкодити інтересам країни.

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