Rząd Estonii podjął decyzję o zawieszeniu przekraczania granicy estońsko-rosyjskiej od 1 grudnia 2026 roku. Ograniczenia będą obowiązywać na wszystkich drogowych przejściach granicznych, a po upływie sześciu miesięcy władze ocenią konieczność ich zmiany.

Ruch zostanie wstrzymany na pięciu przejściach granicznych: Narwa-1, Narwa-2, Koidula, Luhamaa i Saatsa.

Premier Estonii Kristen Michal oświadczył, że decyzja ta jest odpowiedzią na działania Rosji i jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

„Wrogie działania Rosji mają swoje konsekwencje. Już wcześniej oświadczaliśmy, że w przypadku kontynuacji ataków podejmiemy takie środki w celu ochrony naszego bezpieczeństwa. Teraz to robimy. Estonia działa spokojnie i rozważnie, ale zdecydowanie. Nie pozwolimy Rosji wykorzystać naszej otwartości przeciwko nam samym” – powiedział szef rządu.

Decyzja rządu przewiduje zawieszenie ruchu osób i pojazdów przez drogowe przejścia graniczne.

Jednocześnie kolejowe przewozy towarowe będą kontynuowane zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i możliwościami, przy ścisłej kontroli celnej.

„Decyzja nie została podjęta pochopnie, ale naszym głównym obowiązkiem jest ochrona mieszkańców Estonii i bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie musimy wspierać funkcjonowanie regionów przygranicznych i pomagać im w dostosowaniu się do nowej sytuacji” – podkreślił Kristen Michal.

Mieszkańcom Estonii przebywającym na terytorium Rosji zaleca się wcześniejsze zaplanowanie powrotu do domu oraz dokładne rozważenie konieczności podróży do sąsiedniego kraju.

Po zamknięciu samochodowych przejść granicznych podróże między Estonią a Rosją będą musiały odbywać się innymi otwartymi trasami. Takie podróże mogą być dłuższe i droższe.

Informuje o tym gazeta Postimees.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii poinformowało, że od 1 grudnia kraj zamknie wszystkie samochodowe przejścia graniczne na granicy z Rosją – państwem agresorem. Decyzję tę wiąże się z próbą podpalenia zakładu przemysłu obronnego Threod Systems w Viimsi, na północ od Tallina.

Prezydent Estonii Julle Madise oświadczyła, że decyzja o ewentualnym zamknięciu przejść granicznych dla ruchu samochodowego na granicy z Federacją Rosyjską – państwem agresorem – powinna opierać się na ocenie skutków gospodarczych, humanitarnych, dyplomatycznych i bezpieczeństwa. Wezwała rząd, by nie podejmował emocjonalnych decyzji, które mogłyby zaszkodzić interesom kraju.

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