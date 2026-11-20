Boris Pistorius stwierdził, że Europa nie powinna odrzucać takiej możliwości, jeśli negocjacje przyniosą konkretne rezultaty. Jednocześnie nie wykluczył możliwości zorganizowania spotkań z przedstawicielami Kremla bezpośrednio w stolicy Rosji.

Pistorius uważa, że błędem byłoby po prostu odrzucenie propozycji rosyjskiego przywódcy Władimira Putina dotyczącej przeprowadzenia rozmów z Europejczykami w Moskwie.

„Odrzucenie zaproszenia do Moskwy byłoby całkowicie niewłaściwym sygnałem. Musimy rozmawiać. Tylko ten, kto rozmawia, może w końcu osiągnąć rezultaty” – oświadczył minister w piątek podczas swojej wizyty w Warszawie.

Jednak, jak zauważył Pistorius, w tym procesie ważne są nie zaproszenia, ale konkretne wyniki rozmów, w szczególności zawieszenie ognia na Ukrainie.

Według niego nie można dopuścić, by negocjacje się przedłużały i były jedynie fasadą, podczas gdy na Ukrainie ludzie nadal giną.

„Jeśli teraz wysyła pierwsze sygnały i zaprasza Europejczyków do Moskwy, to należy to przyjąć z zadowoleniem ze wszystkich stron” – wyjaśnił Pistorius.

„A jeśli tak, to musi być jasne: musi to obejmować również zawieszenie broni – a nie kontynuowanie ostrzału i jednoczesne udawanie, że chce się gdzieś prowadzić negocjacje” – dodał urzędnik, zaznaczając, że aby to wyjaśnić, należy prowadzić dialog.

Źródło: Der Spiegel

Wcześniej Estonia zareagowała na zaproszenie Putina do przeprowadzenia rozmów w Moskwie.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Europa dołączy do kolejnej rundy trójstronnych rozmów z udziałem USA, Ukrainy i Rosji.

Merz wskazał potencjalne miejsce rozmów między Ukrainą, Rosją, Europą i USA.

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