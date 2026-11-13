Зеленський назвав країни, де можуть відбутися наступні мирні переговори

Наступна зустріч у межах мирних переговорів щодо завершення війни може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що остаточне місце проведення переговорів визначатимуть за спільною згодою обох делегацій. Він підкреслив, що Україна насамперед прагне домогтися якнайшвидшого повернення своїх громадян із полону та просування до припинення вогню.

Хто візьме участь у новому раунді?

Глава держави зазначив, що українська сторона повністю відкрита до діалогу і чекає на фінальне узгодження від робочих груп.



“Можуть бути і в Еміратах, і в Швейцарії, ви знаєте, це залежить вже від команд. Тобто ми відкриті, – зазначив Зеленський”.

Він також додав, що є низка позитивних зрушень, проте розголошувати всі подробиці поки що зарано.

Загалом же, глава держави сказав таке: "Люди повернулися додому. Це перше. Буде наступна зустріч. Це друге. Дай Бог, щоб війна завершилась. Це третє".

Окремо президент повідомив, що до майбутнього переговорного процесу офіційно долучиться Європа. За його словами, присутність європейських лідерів за столом перемовин є принциповою для України, яка наполягала на цьому рішенні 2 роки.

Про це глава держави повідомив журналістам після зустрічі зі спеціальними представниками США в Ірландії.



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