Zelenski wymienił kraje, w których mogą odbyć się kolejne rozmowy pokojowe

Kolejne spotkanie w ramach rozmów pokojowych dotyczących zakończenia wojny może odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub w Szwajcarii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że ostateczne miejsce rozmów zostanie ustalone za wspólną zgodą obu delegacji. Podkreślił, że Ukraina dąży przede wszystkim do jak najszybszego uwolnienia swoich obywateli z niewoli oraz do osiągnięcia zawieszenia broni.

Kto weźmie udział w nowej rundzie?

Głowa państwa zaznaczyła, że strona ukraińska jest całkowicie otwarta na dialog i oczekuje na ostateczne uzgodnienia ze strony grup roboczych.



„Może to być zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i w Szwajcarii – wiecie, to już zależy od zespołów. Jesteśmy więc otwarci” – zaznaczył Zełenski.

Dodał również, że nastąpiła szereg pozytywnych zmian, jednak na ujawnianie wszystkich szczegółów jest jeszcze za wcześnie.

Ogólnie rzecz biorąc, głowa państwa powiedział: „Ludzie wrócili do domów. To po pierwsze. Odbędzie się kolejne spotkanie. To po drugie. Oby, na Boga, wojna się skończyła. To po trzecie”.

Osobno prezydent poinformował, że do przyszłego procesu negocjacyjnego oficjalnie dołączy Europa. Według niego obecność europejskich przywódców przy stole negocjacyjnym ma zasadnicze znaczenie dla Ukrainy, która nalegała na tę decyzję od dwóch lat.

O tym głowa państwa poinformowała dziennikarzy po spotkaniu ze specjalnymi przedstawicielami USA w Irlandii.



Zełenski podsumował pierwszy dzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

Wideo: Po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.

Zełenski określił główny cel ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

