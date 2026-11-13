Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim; uszkodzono budynki
W rejonie Woznesensk w obwodzie mykołajowskim, w wyniku rosyjskich ataków z użyciem dronów bojowych typu Shahed, 13 listopada całkowicie odcięto dostawy prądu do 33 miejscowości. Ponadto w Snigurivce uszkodzono budynki mieszkalne i niemieszkalne. Nie ma ofiar.
Według urzędnika rosyjskie wojska atakowały region za pomocą dronów bojowych przez dwa dni.
„Wczoraj i dzisiaj wróg zaatakował region za pomocą dronów bojowych typu Shahed. Atakom poddano obiekty infrastruktury energetycznej i cywilnej. W wyniku ataków 33 miejscowości w rejonie Woznesenskim zostały całkowicie pozbawione zasilania” – czytamy w komunikacie.
Obecnie trwają prace nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej w pozbawionych prądu miejscowościach.
Oprócz uszkodzeń infrastruktury energetycznej rosyjskie ataki spowodowały zniszczenia w miejscowości Snigurówka.
Zniszczono tam dwupiętrowy budynek mieszkalny, trzy domy prywatne oraz jeden budynek niemieszkalny.
Według informacji Administracji Obwodowej w Mikołajowie w wyniku ataku nikt nie ucierpiał.
Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Mikołajowie Georgij Reshetilow na Telegramie.
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