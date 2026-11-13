Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim; uszkodzono budynki

W rejonie Woznesensk w obwodzie mykołajowskim, w wyniku rosyjskich ataków z użyciem dronów bojowych typu Shahed, 13 listopada całkowicie odcięto dostawy prądu do 33 miejscowości. Ponadto w Snigurivce uszkodzono budynki mieszkalne i niemieszkalne. Nie ma ofiar.

Według urzędnika rosyjskie wojska atakowały region za pomocą dronów bojowych przez dwa dni.

„Wczoraj i dzisiaj wróg zaatakował region za pomocą dronów bojowych typu Shahed. Atakom poddano obiekty infrastruktury energetycznej i cywilnej. W wyniku ataków 33 miejscowości w rejonie Woznesenskim zostały całkowicie pozbawione zasilania” – czytamy w komunikacie.

Obecnie trwają prace nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej w pozbawionych prądu miejscowościach.

Oprócz uszkodzeń infrastruktury energetycznej rosyjskie ataki spowodowały zniszczenia w miejscowości Snigurówka.

Zniszczono tam dwupiętrowy budynek mieszkalny, trzy domy prywatne oraz jeden budynek niemieszkalny.

Według informacji Administracji Obwodowej w Mikołajowie w wyniku ataku nikt nie ucierpiał.

Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Mikołajowie Georgij Reshetilow na Telegramie.

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały 52 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporoski rannych zostało 15 osób, w tym dwoje dzieci.

W wyniku ataku drona na obwód sumski 12 listopada zginęło dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 57 i 47 lat. Mężczyźni przebywali przy motocyklu w gminie Seredyno-Budskiej w rejonie szostkowskim – poinformował szef Sumskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Grigorow.

W wyniku rosyjskiego ataku na Winnicę ranni zostali ludzie, a także uszkodzony został budynek przedszkola. O skutkach ataku poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną i sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

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