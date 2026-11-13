俄罗斯无人机导致尼古拉耶夫州33个居民点断电，多栋房屋受损

11月13日，在尼古拉耶夫州沃兹涅森斯基区，由于俄罗斯使用Shahed攻击型无人机发动袭击，33个居民点完全断电。此外，斯尼古里夫卡的住宅和非住宅建筑也遭到损毁。此次袭击未造成人员伤亡。

据一名官员称，俄军连续两天使用Shahed型攻击无人机对该州发动了袭击。

“昨天和今天，敌军使用‘Shahed’型攻击型无人机袭击了该州。能源和民用基础设施设施均遭到袭击。袭击导致沃兹涅森斯基区33个居民点完全断电，”通报中写道。

目前，针对断电居民点的供电恢复工作正在进行中。

除能源基础设施受损外，俄罗斯的袭击还在斯尼古里夫卡市造成了破坏。

当地一栋两层住宅楼、三栋私人住宅和一栋非住宅建筑遭到损毁。

据尼古拉耶夫州行政管理局消息，此次袭击未造成人员伤亡。

尼古拉耶夫州军事行政局代理局长格奥尔基·雷谢蒂洛夫在Telegram上通报了这一情况。

过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州52个居民点。扎波罗热市及扎波罗热区遭袭后，共有15人受伤，其中包括两名儿童。

11月12日，苏梅州遭遇无人机袭击，两名年龄分别为57岁和47岁的当地居民遇难。据苏梅州军事行政管理局局长奥列格·格里戈罗夫称，两名男子当时正在肖斯季诺区塞雷迪诺-布德斯基社区的一辆摩托车旁。

俄罗斯对文尼察的袭击造成人员伤亡，一所幼儿园的建筑也遭到损毁。市长谢尔盖·莫尔古诺夫通报了此次袭击的后果。

俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区，特别是该州首府的一栋多层住宅楼。炮击导致6人受伤，部分居民点断电。

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