11月17日夜间，俄罗斯国防部声称在该国数十个地区上空击落了1441架乌克兰无人机。

俄罗斯媒体称此次袭击是自全面入侵开始以来规模最大的夜间袭击。

据俄罗斯国防部称，这些无人机是在以下地区被击落的：

别尔哥罗德州；

布良斯克州；

伏尔加格勒州；

沃罗涅日州；

弗拉基米尔州；

卡卢格州；

库尔斯克州；

利佩茨克州；

诺夫哥罗德州；

奥廖尔州；

罗斯托夫州；

里亚赞州；

萨马拉州；

萨拉托夫州；

斯摩棱斯克州；

特维尔州；

图拉州；

乌里扬诺夫斯克州。

此外，俄罗斯国防部的清单中还列出了莫斯科地区、巴什科尔托斯坦共和国、被占领的克里米亚、克拉斯诺达尔边疆区，以及亚速海和黑海的水域。

俄罗斯媒体已将此次夜间炮击称为自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来规模最大的无人机袭击。

与此同时，所谓击落1441架无人机的声明数据源自俄罗斯国防部，尚未得到乌克兰方面的证实。该报道中也未提供对这一数字的独立核实。

俄罗斯国防部通报了这一情况。

针对莫斯科的大规模无人机袭击持续至11月16日晚间及11月17日凌晨。当地居民报告称听到爆炸声并目睹碎片坠落，俄罗斯首都所有机场均已暂停运营。

此外，库尔斯克一座为40万用户供电的变电站发生火灾。

需要提醒的是，克里米亚大桥因11月17日再次遭受袭击而暂停了交通。

在莫斯科，乌克兰无人机袭击期间发生了一连串爆炸。

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