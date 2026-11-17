W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło rzekome zniszczenie 1441 ukraińskich dronów nad dziesiątkami regionów kraju.

Rosyjskie media określiły ten atak jako największy nocny atak od początku pełnej inwazji.

Według rosyjskiego resortu drony zostały zestrzelone nad następującymi regionami:

Biełgorodzkim;

obwód briański;

Wolgogradzkim;

Woronezka;

Włodzimierska;

Kaluga;

Kurska;

Lipiecka;

nowogrodzka;

Orłowska;

Rostowska;

Riazańska;

Samarska;

Saratowska;

Smolenska;

Twerska;

Tula;

obwód uljanowski.

W wykazie rosyjskiego Ministerstwa Obrony wymieniono również region moskiewski, Republikę Baszkortostanu, okupowany Krym, kraj Krasnodarski, a także akwatoria Morza Azowskiego i Morza Czarnego.

Rosyjskie media określiły już ten nocny ostrzał jako największy atak dronów od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Jednocześnie podana liczba 1441 rzekomo zestrzelonych dronów pochodzi z danych rosyjskiego Ministerstwa Obrony i nie została potwierdzona przez stronę ukraińską. W komunikacie nie podano również żadnego niezależnego potwierdzenia tych danych.

Informuje o tym rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Masowany atak dronów na Moskwę trwał wieczorem 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada. Miejscowi mieszkańcy zgłaszali wybuchy i spadające odłamki, a działalność wszystkich lotnisk stolicy Rosji została zawieszona.

Ponadto w Kursku zapaliła się podstacja zasilająca 400 tysięcy odbiorców.

Przypomnijmy, że ruch na Moście Krymskim został wstrzymany z powodu ponownego ataku 17 listopada.

W Moskwie rozległa się seria wybuchów podczas ataku ukraińskich dronów.

Czytaj nas na