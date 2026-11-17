W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski mógł stać się celem ataku rakietowego. Według wstępnych danych do ataku mogła zostać wykorzystana ukraińska rakieta „Flamingo”. Informacje dotyczące okoliczności ataku i jego skutków wymagają obecnie potwierdzenia.

Shtilerman udostępnił wpis byłego doradcy szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Antona Geraszenki, w którym mowa jest o możliwym ataku na most krymski z użyciem rakiety „Flamingo”.

Do wpisu dołączono również zdjęcie, na którym, jak twierdzono, widoczny jest pocisk zbliżający się do mostu krymskiego.

Jednocześnie Denis Sztilerman nie opublikował osobnego oświadczenia, które potwierdzałoby fakt ataku lub użycia rakiety „Flamingo”.

Skala uszkodzeń konstrukcji mostu może świadczyć o znacznej sile uderzenia.

Według informacji z serwisów OSINT, po ataku do wody spadła łukowa część mostu samochodowego na Krymie oraz jeden z jego przęseł.

W podanym komunikacie brakuje oficjalnego potwierdzenia okoliczności uderzenia, użycia konkretnego typu rakiety oraz pełnej skali zniszczeń.

Informację tę przekazał w serwisie społecznościowym X główny konstruktor i współwłaściciel firmy zbrojeniowej Fire Point, Denis Shtilerman.

W wyniku zniszczenia konstrukcji Mostu Krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie Kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

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