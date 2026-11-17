В ночь на 17 ноября Крымский мост мог подвергнуться ракетному удару. По предварительным данным, для атаки могла быть использована украинская ракета «Фламинго». Информация об обстоятельствах удара и его последствиях пока требует подтверждения.

Штилерман распространил сообщение бывшего советника главы МВД Антона Геращенко, в котором говорится о возможной атаке на Крымский мост с применением ракеты «Фламинго».

К посту также добавили фотографию, на которой, как утверждается, запечатлено средство поражения во время приближения к Крымскому мосту.

В то же время Денис Штилерман не обнародовал отдельного заявления, которое бы подтверждало факт атаки или применения ракеты «Фламинго».

Масштаб повреждений мостовой конструкции может свидетельствовать о значительной силе удара.

По информации OSINT-пабликов, после атаки в воду упали арка автомобильной части Крымского моста и один из его пролетов.

Официального подтверждения обстоятельств удара, использования конкретного типа ракеты и полного масштаба разрушений в приведенном сообщении нет.

Об этом сообщил в соцсети X главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

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