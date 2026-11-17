11月17日凌晨，克里米亚大桥可能遭到导弹袭击。据初步消息，袭击中可能使用了乌克兰的“火烈鸟”导弹。关于此次袭击的具体情况及其后果，目前尚待证实。

施蒂勒曼转发了前内务部长顾问安东·格拉申科的一条消息，其中提到克里米亚大桥可能遭到“火烈鸟”导弹的袭击。

该帖子还附有一张照片，据称照片中显示了该武器在接近克里米亚大桥时的画面。

不过，丹尼斯·施蒂勒曼并未发布单独声明来证实此次袭击或“火烈鸟”导弹的使用事实。

桥梁结构受损的程度可能表明此次打击威力巨大。

据OSINT公开信息显示，袭击发生后，克里米亚大桥的公路桥段拱形结构及其中一个跨径坠入水中。

该报道中未对袭击的具体情况、所用导弹的具体型号以及破坏的全部程度给予官方确认。

国防公司Fire Point的总设计师兼联合所有人丹尼斯·施蒂勒曼在社交媒体X上披露了这一消息。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该消息发布者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通道拱形结构可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥上的交通通行。

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