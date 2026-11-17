W wyniku rosyjskiego ataku na dzielnicę Obolon w Kijowie zginęły dwie osoby, a jedna osoba została ranna. W miejscu ataku uszkodzono budynek niemieszkalny, pod którego gruzami znalazła się osoba.

Podczas usuwania skutków ostrzału ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) wydobyli poszkodowanego spod gruzów i przekazali go lekarzom.

Skutki rosyjskiego ataku odnotowano również w dzielnicy Dniprowskiej stolicy.

W wyniku uderzenia w budynek niemieszkalny wybuchł tam pożar. Ratownicy szybko dotarli na miejsce i ugaszili pożar.

Informacje o skutkach rosyjskiego ataku są obecnie weryfikowane.

Informację tę przekazuje Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Gołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzono infrastrukturę krytyczną, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

Ponadto w ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i rakiet. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy przedsiębiorstwa, infrastruktura transportowa i inna, budynki mieszkalne oraz samochody.

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