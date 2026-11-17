Унаслідок російського удару по Оболонському району Києва загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. На місці атаки пошкоджено нежитлову будівлю, під завалами якої опинилася людина.

Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники ДСНС дістали постраждалого з-під завалів та передали його медикам.

Також наслідки російської атаки зафіксували у Дніпровському районі столиці.

Там унаслідок удару по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

Крім того, російські війська протягом доби 16 листопада майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й ракетами. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, житлові будинки й автомобілі.

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