В результате российского удара по Оболонскому району Киева погибли два человека, ещё один человек пострадал. На месте атаки повреждено нежилое здание, под завалами которого оказался человек.

Во время ликвидации последствий обстрела спасатели ГСЧС извлекли пострадавшего из-под завалов и передали его медикам.

Также последствия российского удара зафиксировали в Днепровском районе столицы.

Там в результате удара по нежилому зданию возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырех районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

Кроме того, российские войска в течение суток 16 ноября почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов повреждения получили предприятия, транспортная и другая инфраструктура, жилые дома и автомобили.

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